Kapuyo misurender kay nakonsensiya

KAPUYO nisurender sa kapulisan human niya gidunggab ug napatay ang usa ka 42-anyos nga babaye kay giingong gihamok sa iyang konsensya niadtong, Martes, Oktubre 28, 2025.
Kini maoy gikompirmar ni Police Lieutenant Colonel Maila Causin Maramag, hepe sa Talisay Police Station, nga niila sa suspek nga si Eric Lucendo Conlu, 60.
Nitahan ang suspek sa Mandaue City kauban iyang duha ka mga abogado ug gi-turn over sa Talisay Police Station.
Matod ni Maramag nga atol sa iyang pakighinabi ni Conlu, niangkon kini nga nabuhat niya ang salaod tungod sa selos ug wala siya kadawat nga duna nay laing uyab ang biktima.
Human sa pagpanunggab, nisibat siya paingon sa habagatang bahin ug nag-ilis og laing sakyanan ug pagkahuman nibalik na sab sa Amihanang bahin sa Sugbo.
Anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang suspek samtang giandam ang pagpasaka sa tukmang kaso.
Kahinumdoman nga niadtong Oktubre 26, mga alas 9:00 pasado sa buntag, patay diha-diha si Joyryn Padinas human kini gidughan pagdunggab sa maong suspek sa Sityo Quadra, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. / ANV