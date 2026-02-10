Kapuyo naaktuha’ng misuyop, nangulata maong gipadakop

Napriso ang usa ka 25-anyos nga construction worker nga giila lang sa alyas Tantan human gipadakop sa iyang kapuyo nga si alyas Laura, 24, niadtong Pebrero 7, 2026, sa Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.
Sumala sa imbestigasyon, gipangita ni Laura si Tantan human kini makadaog sa “scatter,” apan naabtan hinuon niya kini sa usa ka payag nga giingong nagsuyop og ilegal nga drugas kauban ang mga higala. Sa dihang gibadlong, nanghasi ug nangulata ang suspek ngadto sa biktima.
Depensa sa suspek, igo ra niya kining nahapak tungod sa “pataka” nga pasangil.
Matod ni Tantan, nikuha lang siya og selpon sa iyang higala niadtong higayona. Ang suspek nag-atubang og kasong paglapas sa R.A. 9262 o Violence Against Women and Their Children (VAWC). / JDG