Karaang kampana sa Loboc church, gikawat

Nakugang ang kadagkoan sa simbahan sa lungsod sa Loboc, Bohol human masayri nga ang ilang karaan nga kampana nga gibutang sa kilid sa kombento ang gikawat.
Dali nga gisusi ang ilang CCTV footage ug nasuta nga alas 12:00 sa udto, Dominggo, Oktubre 4, 2026 gikuha ni sa duha ka mga tawo.
Nanawag dayon sila sa Loboc Municipal Police Station aron i-report ang maong hitabo.
Pagka alas 7:50 sa buntag sa Lunes, Oktubre 5, 2026 gisusi usab sa mga imbestigador ang laing kuha sa CCTV ug didto nakita ang pagsulod sa duha ka suspetsado sa kombento ug gikuha ang maong kampana nga gibana-bana nga kapin na sa usa ka century ang pangedaron niini.
Gitabangan nila nig alsa ug gisakay sa motorsiklo nga dunay tangkal-tangkal ug dayong sibat.
Duna nay giila nga person of interest ang kapulisan nga mao karon ang ilang gipangita.
Nanawagan ang kura paruko sa San Pedro Apostol Parish nga si Rev. Fr. Agerio Paña ngadto sa mga kolektor og antique nga mga butang o kaha tag-iya og junk shop nga dili dawaton ang kampana kung ihagad ngadto kanila ug motawag hinoon sa ilang opisina o kaha sa kapolisan aron kini mabawi.
Ang kampana ginama gikan sa brass o bronse hinungdan nga mahimo kining mabaligya, pinaagi sa pagdugmok ug pagbuak-buak niini aron dili mailhan.
Gipasabot ni Padre Paña nga gubaon na ang brass bell ug duna kini buak ug liki sa kilid.
Wala na kini gamita tungod kay dili na maayo ang tingog.
Ang kampana adunay marka nga tuig 1914. / AYB