Karaang puso gamiton, pangandam sa El Niño

Taliwala sa nagsingabot nga huwaw, gipangandaman sa Dakbayan sa Sugbo ang posibleng kakuwang sa tubig pinaagi sa pag-rehab sa mga karaan ug wala na magamit nga mga puso, ilabi na sa mga dapit sa kabukiran.
Atol sa ika-3 nga Cebu City Development Council (CCDC) Full Council Special Meeting niadtong Marso 26, giawhag ni Mayor Nestor Archival ang mga opisyal sa barangay sa pag-ila ug pag-ayo sa mga guba o wala na magamit nga tinubdan sa tubig, ilabi na sa mga dapit sa kabukiran nga daling maigo sa huwaw.
“Ang atong plano, atong i-revive ang tanan natong puso,” matod ni Archival dungan sa panawagan ngadto sa mga kapitan sa barangay sa pagsumiter og listahan sa mga guba nga puso aron makagahin ang dakbayan og pundo alang sa pag-ayo niini.
Gitataw sa mayor nga kinahanglang molihok og sayo ang dakbayan tungod kay ang El Niño mahimong hinungdan sa pagkahubas sa mga tuboran sa mga bukiran nga barangay.
Namatikdan niya nga kini nga mga dapit kasagaran magsalig lang sa rasyon nga tubig panahon sa ting-init.
Sa pagkakaron, upat lang ka water tanker truck ang nag-operate sa dakbayan nga nagsilbi sa amihanan ug habagatan nga distrito.
Tungod niini, nabalaka ang mayor sa kapasidad sa pag-apudapod kon mograbe pa ang huwaw.
Gawas sa pag-ayo sa mga puso, nakig-alayon sab ang dakbayan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) aron magtukod og mga centralized water access points sa mga barangay nga kuwang og suplay.
Kini nga mga dapit magsilbi nga communal water stations, diin ang mga opisyal sa barangay maoy gitahasan sa
pagdumala ug pag-apudapod sa tubig ngadto sa mga lumulupyo.
Ang maong miting gitambungan sa mga kapitan sa barangay, representante gikan sa DILG Cebu City, mga civil society organization, ug uban pang mga stakeholder. / CAV