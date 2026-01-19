Karaang rota gustong ipabalik sa umaabot fluvial procession 2027

Nipasar og resulosyon ang Konseho sa Dakbayan sa Mandaue nga naghangyo sa Achdiocese sa Sugbo ug sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga ibalik ang tradisyonal nga rota sa fluvial procession alang sa Fiesta Señor sa tuig 2027.
Ang maong hangyo gihimo human sa daghang reklamo gikan sa mga tumatan-aw sa Mandaue kinsa niingon nga wala nila makita sa klaro ang imahe ni Señor Santo Niño niadtong fluvial procession sa Enero 16, tungod kay ang galyon wala man niduol sa mga viewing deck sa siyudad.
Nagkahiusa ang konseho sa pag-aprobar sa resolusyon niadtong Enero 19, isip pagpakita sa ilang suporta sa maong hangyo ug paghatag og importansya sa fluvial procession sa pagtuo ug debosyon sa mga Mandauehanon.
Matod ni Konsehal Carlo Fortuna, daghang mga residente ang nimata og sayo sa alas 2 o alas 3 sa kaadlawon aron lang makakuha og puwesto sa mga taytayan, baybayon, ug sa Mandaue Bay, apan nadismaya sila sa dihang wala niduol ang galyon sa ilang dapit.
“Kini nga fluvial procession mao gyud ang gipaabot sa mga taga Mandaue. Daghan nila ang nangandam og sayo aron lang makakita sa imahe ni Señor Santo Niño, apan wala kini moagi, hinungdan nga dako ang ilang kaguol,” matod ni Fortuna.
Dugang niya, gihangyo nila ang kadagkuan sa Simbahan nga ikonsiderar ang pagbalik sa karaang rota sa 2027 Sinulog ug Fiesta Señor diin ang galyon moagi unta ilawom sa taytayan ug moabot sa mga dapit duol sa First Mactan-Mandaue Bridge.
Sugyot ni Fortuna nga mogamit og mas gamay nga galyon, sama sa gihimo kaniadto, aron mas makaduol kini sa mga tawo nga dili mameligro ang seguridad. Matod sab ni Konsehal Kevin Cabahug nga gisuportahan sa konseho ang resolusyon ni Fortuna aron mahatagan og kahigayunan ang mga residente nga mapadayag ang ilang pagtuo sa mas makahuluganon nga paagi.
Sa laing bahin, giklaro sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga ang seguridad maoy rason kon nganong mao kadto ang rota sa fluvial procession.
Gibutyag ni Rev. Fr. Jules Van Almerez, OSA, ang media liaison sa Basilica, nga sa ilang gihimong tabletop exercise uban sa Philippine Coast Guard, nasuta nga mabaw ang dagat dapit sa viewing decks sa Mandaue.
Kini usa ka dako nga kabalaka tungod kay ang Lite Ferry 10 nga maoy nagguyod sa imahe ni Señor Santo Niño, mao ang kinadak-ang galyon nga nagamit sa fluvial procession hangtod karon, hinungdan nga lisod kini imaniobra paduol sa daplin.
“Ang desisyon gihimo alang sa kaluwasan sa galyon ug sa mga pasahero niini,” pasabot ni Fr. Almerez.
Giklaro sab niya nga dili tinuod ang mga report nga moagi ang galyon ilawom sa Mactan-Mandaue Bridge, sanglit sukad pa niadtong 2018, wala na kini gipaagi didto tungod sa isyu sa safety ug security. “Wala ko kabalo asa gikan ang ideya nga moagi ang galyon sa ilawom sa unang taytayan, sa dihang klaro man nga gipahibalo sa dry run nga dili kini moagi didto,” dugang ni Fr. Almerez. / ABC