Karaang taytayan sa Tuburan, ipaguba na sa DPWH

Gisubli sa Municipal Government sa Tuburan ang hangyo ngadto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga ipaguba na ang daang Suba Bridge sa Poblacion 2 tungod sa kagubaon na niini ug peligro nga posibleng maguba pa.
Sa pahimangno niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026, giawhag sa lokal nga kagamhanan ang publiko nga magpalayo sa maong taytayan nga gisirad-an sa trapiko sukad mahuman ang bag-ong tulay niadtong 2015.
Sumala sa munisipyo, gisumiter na nila ang pormal nga hangyo niadtong Pebrero 7, 2025, nga giila sa DPWH Cebu 3rd District Engineering Office pinaagi sa tubag niadtong Marso 5, 2025.
Gihangyo na sab kini sa administrasyon ni kanhi Mayor Democrito “Aljun” Diamante.
Gimanduan ang mga residente ug motorista nga magpalayo og labing minos lima ka metros gikan sa daang tulay. Hugot sab nga gidili ang pagsulod sa restricted area, pagtabok sa tulay ug pagduol sa estruktura.
Matod sa LGU, gipahibawo na sab nila ang DPWH sa kahimtang sa taytayan ug nangayo og dinaliang aksiyon, kay dili kini mahimong gub-on sa munisipyo tungod kay sakop kini sa hurisdiksiyon sa maong ahensiya. / CDF