Karambola sa mga sakyanan: 9 angol

Siyam ka mga tawo ang nangaangol sa duha ka managlahi nga mga karambola sa mga sakyanan sa managlahing mga karsada sa dakbayan sa Sugbo nga ingon sa nagdungan mga alas 3 pasado sa kaadlawon sa Lunes, Abril 22, 2024.

Unom nangaangol sa karambola sa upat ka mga sakyanan, usa ka bus, duha ka mga motorsiklo ug awto alas 3:00 sa kadlawon sa underpass sa Natalio Bacalso Avenue, Brgy. Basak San Nicolas, dakbayan sa Sugbo.

Naangol ang driver sa Yamaha Aerox nga si Florito Tabass Montecillo Jr., 31, ug iyang angkas si Baby Shane Garcia, 25 , pulos taga Sitio Paradise 2, Brgy. Kinasang-an, dakbayan sa Sugbo.

Si Major Jonathan Dela Cerna, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office (CCPO) niingon nga ang motorsiklo nga Aerox ni Montecillo ug Hyundai Accent nga gimaneho ni Brett Lois Abelgas Go, 26, taga Camparville, Brgy. Buhisan dakbayan sa Sugbo pulos padulong sa Brgy. Pardo.

Ang Aerox maoy nag-una ug nagsunod ang Hyundai Accent.

Samtang sa pikas lane, ang motorsiklo nga Honda XRM nga gimaneho ni Ernest Canuto Socorro Larrobis, 53, taga Brgy. Poblacion Ward 1, lungsod sa Minglanilla, ug Ceres bus nga gimaneho ni Petronilo Sarte Flores, 32, taga Brgy. Alambijud, lungsod sa Argao, nagbiyahe padulong sa Brgy. Mambaling.

Ang XRM maoy nag-una samtang nagsunod mao ang Ceres Bus.

Sa pag-abot sa may underpass, si Larrobis nawagtangan og control sa motorsiklo hinungdan nga sa pagkatumba.

Si Flores nga nakabantay nga natumba ug naghigda sa karsada si Larrobis, ni-brake aron di niya maligsan.

Apan kay dangog kaayo ang karsada, siya nawad-an og control sa bus.

Niresulta nga nibabag sa pikas nga lane ug nibangga sa Aerox ug Hyundai Accent.

Sa kakusog sa impact, sila si Montecillo ug Garcia natumba ug naangol.

Samtang ang Hyundai Accent nakaangkon og kadaot ug naangol ang mga pasahero nga sila si Crystal Mae Tan Yang, taga Habitat, Brgy. Bulacao; Diane Therese Dolino, 26, taga Pardo; ug Jeshua Queer Tedait, 29, taga Brgy Tisa ning siyudad.

Kasamtangang gitanggong ang driver sa bus sa pagsuwat ning taho.

Samtang giandam ang kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property.

LAING KARAMBOLA

Nadala sa tambalanan ang tulo ka mga pasahero sa Grab car nga gidumbol sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho ni Catherine Neri sa Governor M. Cuenco, Barangay Banilad, dakbayan sa Sugbo, pasado alas 3 sa buntag sa Lunes.

Matod ni Rufino Cabigas, taga Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo nga maoy nagmaneho sa Grab car nga Toyota Avanza nga duna siyay sakay nga lima ka mga pasahero, tulo niini nangaangol nga nadala sa tambalanan.

Iyang gisaysay nga mo-u-turn siya ubos sa flyover, apan sa dihang naabot sila sa sakaon nga bahin sa Mahiga bridge atubangan sa usa ka mall, kalit lang dunay sakyanan nga kusog nga nidumbol sa ilang likod.

“Kusog kaayo ang iyang dagan, ni menor ko kay naa may mang left turn diri. Mao naman ni lugapak ang akong likod,” matod ni Rufino.

Nalagpot ang Avanza ug napunta sa pikas lane ug naigo usab niya ang itom nga Toyota Land Cruiser.

Gituohan ni Rufino nga nakatulog ang nagmaneho sa Montero nga maoy nakaingon kon nganong wala nakabantay sa atubangan niini. / GPL, AYB