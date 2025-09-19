Karansa Festival sa Danao, andam na

Andam na ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Danao alang sa ika-45 nga Karansa Festival nga ipahigayon sa Dominggo, Septiyembre 21, 2025, sa Ramon M. Durano Sr. Sports Complex.
Matod ni Danao City Mayor Ramon “Nito” Durano III ug sa Bise Mayor nga si Carmen Remedios “Ivy” Durano, kompleto na ang tanan alang sa kalihukan tungod sa taas nga panahon sa ilang pagpangandam.
Gipasabot ni Mayor Durano nga lahi ra gyud ang piyesta karong tuiga tungod sa pagbisita sa Apostolic Nuncio to the Philippines nga si Archbishop Charles John Brown nga maoy mangulo sa misa.
Gibutyag sab ni Mayor Durano nga human sa siyam ka tuig nga “pagpuasa,” lahi na ang sitwasyon karon sanglit hugot ang suporta sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo. Gipahibalo ni Bise Mayor Durano nga nihatag ang probinsiya og P3 milyunes nga subsidy alang sa kapistahan.
Nisaad sab si Gobernador Pamela Baricuatro nga motambong sa festival diin mao kini ang labing una nga higayon sulod sa siyam ka tuig nga mobisita ang gobernador sa Probinsiya sa Sugbo sa Karansa Festival.
Matod sa mayor, dako kini nga dungog ug garbo alang sa Dakbayan nga ang representante sa Santo Papa mismo ang mobisita sa Danao alang sa piyesta.
Gipasabot ni Mayor Durano nga ang kasumaran sa kapistahan sa patron nga si Santo Tomas de Villanueva mahitabo sa Lunes, Septiyembre 22.
Si Archbishop Jose Palma maoy momisa nga maoy kataposang niyang serbisyo sa Arsidiyosesis sa Sugbo.
Giseguro sa kadagkuan sa Simbahang Katoliko sa Sugbo nga hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan tungod sa presensya sa Papal Nuncio. / AYB