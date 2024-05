Karaoke singing sa lungsod sa Cordova, gi-regulate na

Usa ka ordinansa napasar sa lungsod sa Cordova sa isla sa Mactan nga nag-regulate sa paggamit sa karaoke television machines (KTV), sound system ug ubang susamang kahimanan.

Ang pagkanta nahimo’ng kabahin sa paglingawlingaw sa mga Filipino apan sa pikas bahin, makatugaw usab sa uban sa kasilinganan.

Si Konsehal Remar Baguio maoy niduso sa ordinansa nga “An Ordinance Regulating the Use of Karaoke Television Machine (KTV), Sound System and Other Similar Devices in the Household Level in the Municipality of Cordova”.

“Atoa kining gimugna nga ordinansa para paghatag og igong respeto sa atong mga silingan nga gusto mopahuway o dili gusto matugaw sa ilang pagkatulog o kadtong gusto nga malinawon ilang palibot,” matod ni Baguio base sa Facebook post ni Cordova Mayor Cesar “Didoy” Suan.

Giaprobahan sa Konseho sa lungsod o Sangguniang Bayan (SB) ubos sa liderato ni Bise Mayor Boyet Tago ang Ordinansa No. 2024-125.

BASEHANAN

Samtang nasabtan sa lungsod nga ang maong selebrasyon usa ka kultura sa mga Pilipino, sumala sa ordinansa, “... others simply put up loud and disturbing sounds even when there is no celebration or occasions, all in the name of relaxation, hobby or fun.”

Apan kon dili makontrolar, kini mahimo’ng moresulta sa verbal conflict sa kasilinganan.

PAGDILI

Nalatid sa ordinansa nga ang paggamit sa ‘videoke machine, sound system, o bisan unsa nga susamang device kinahanglang dili molapas sa alas 9:00 sa buntag ug dili molapas sa alas 10:00 sa gabii’.

Gitugotan lang nga makalapas sa gitakdang oras matag Disyembre 24, Disyembre 31, Agusto 15 ug 16 nga pista sa lungsod, ug kon pista sa usa ka barangay nga kutob lang sa alas 2:00 sa kaadlawon.

Ang tunog nga gidaghanon sa giingon nga sound system kinahanglan nga naa sa lebel kon diin adunay kalingawan ug paglipaylipay, apan dili kaayo kusog.

Busa kinahanglan nga dili kini molapas sa 90 decibel o dB (nagtino sa kakusog o kahilom sa tingog) sa tibuok nga gidugayon sa paggamit niini.

PAGBUYAG

Sa gusto’ng mosumbong sa mga silingan nga badlungon o nakalapas sa ordinansa, mahimo’ng modangop sa Barangay Public Safety Officer (BPSO) o sa Cordova Municipal Police Station.

Mao kini ang mga silot sa makalapas sa ordinansa:

Hugot nga verbal nga pasidaan pinaagi sa pagtubag sa mga otoridad alang sa unang paglapas, adunay multa nga P1,000 o pagkapriso nga dili molapas sa usa ka bulan, o pareho, depende sa pagbuot sa korte alang sa ikaduhang kalapasan.

Ang multa nga P2,000 o pagkabilanggo nga dili molapas sa duha ka bulan, o pareho, sa pagbuot sa korte alang sa ikatulo nga paglapas. / CDF