Kargado na ang ‘Fist of Fury 10’ boxing card

Anam-anam na nga nakompleto ang line-up sa nagkaduol nga "Fist of Fury 10" human nadugang ang usa ka kulbahinam nga sangka sa boxing card.
Gitakdang magsangka si Jemuel Aranas batok ni Jeric Noynay alang sa World Boxing Foundation (WBF) Silver flyweight title karong Mayo 9, 2026, diha sa makasaysayanong Cebu Coliseum.
Ang 21-anyos nga si Aranas, kinsa lumad nga taga Carcar City, adunay nagkadaiyang resulta sa iyang mga dula niadtong 2025. Sa lima niya ka dula, nidaog siya og kaduha, napilde og kaduha, ug adunay usa ka draw.
Ang iyang mga kadaogan nakuha batok sa mga beteranong silang Renoel Pael ug Anthony Gilbuela, samtang ang iyang duha ka pilde gikan sa mga kamot ni Nathaniel Dorona. Ang iyang draw usab nakuha batok sa Japanese boxer nga nakabase sa Sugbo nga si Kiyoto Narukami.
Gitinguha unta ang usa ka rematch batok ni Narukami, apan duna nay na-book nga dula ang batan-ong Hapon didto sa Japan.
Sa pikas bahin, pursigido si Noynay nga makabawi human napilde sa iyang miaging duha ka dula. Napilde siya ni John Ver Espra pinaagi sa split decision, ug gisundan kini sa usa ka fifth-round knockout batok ni Arlando Senoc sa ilang World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific Youth flyweight battle.
Si Aranas naghupot og record nga 8-3-1 uban ang upat ka knockouts, samtang si Noynay adunay 5-2 nga baraha ug usa ka knockout.
Ang maong boxing show, nga gipasiugdahan sa Chao Sy Promotions, bituonan sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight title eliminator tali sa wa’y pilde nga si Ian Abne (12-0-2, 4 KOs) ug ang "hard-hitter" nga Insik nga si Dianxing Zhu (16-1, 14 KOs).
Sa main supporting bout, magsangka usab silang John Paul Gabunilas (10-4, 7 KOs) ug Ramil Roda (7-3-2, 4 KOs). / EKA