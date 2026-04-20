Kargador nag-ala ‘Rambo,’ giposasan

Usa ka kargador ang napusasan human nag-ala “Rambo" dihang nakakitag away alas 12:30 sa kadlawon, Lunes, Abril 20, 2026, sa Belgium street, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo.
Si Wilson Armicen, 46 anyos, kargador sa Pasil Fish Port nga nagpuyo sa nahisgutang lugar, gitanggong sa Sawang Calero Police Station 6.
Nakuha sa iyang possession ang paltik nga 357 revolver nga adunay upat ka buhing bala.
Si Police Captain Noah Añana, hepe sa Sawang Calero Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga nakadawat sila og impormasyon kabahin sa armadong tawo sa lugar.
Naglakaw-lakaw ang maong suspek dihang nakuratan pag-abot sa mga polis.
Gipangitaan siya og dokumento sa iyang armas apan wala makapakita, hinungdan nga gipusasan.
Matod ni Añana nga adunay gikaaway ang suspek sa ilang lugar, hinungdan nga nagbahas-bahas samtang nagdalag armas.
Tungod niini, nabalaka ang mga residente gireport sa kapulisan.
Mapasalamaton si Captain Añana sa mga nagpakabana nga residente nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kon Illegal Possession of Firearm and Ammunition ang atubangon ni Armicen. / GPL