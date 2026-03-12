Kargador nalabtikan sa pisi sa barko, patay

Kargador nga igo lang nagtan-aw sa dihang ang tapad nga giangkorahi nga cargo vessel natikyaob, ang nalabtikan sa pisi kon mooring rope resulta iyang kalit nga kamatayon.
Gikataho’ng dead-on-the-spot ang 43-anyos nga si Junry Baricog, taga Purok Sambag 2, Barangay Inuboran, Dakbayan sa Naga sa dihang ang iyang ulo nasiak resulta sa iyang pagkalabay human malabtikan.
Nasayran nga nag-load og sinako nga semento sa giangkorahi nga MV Maria Theresa 1, usa ka cargo vessel sa pantalan sa Apo Cement Corp., Naga City pasado alas 10:00 sa gabii, Miyerkules, Marso 11, 2026.
Gikataho nga ang maong barko wala mabalanse samtang nag-load og kargamento nga semento nga gibanabana nga moabot sa 100 ka tonelada ang gibug-aton, ang naunlod.
Atol sa maong insidente nabugto ang pisi nga gihigot sa bitts o poste diha sa pantalan.
Dihang nadawat sa mga sakop sa Philippine Coast Guard-Coast Guard Sub-Station Naga City ang report, nisusi dayon sila sa area.
Si Captain Jerome Y. Lozada, commander sa Coastguard Central Cebu, niingon nga adunay 19 ka mga trabahante ang diha sa maong barko sa dihang nitikyaob.
Luwas ang tanang trabahante ingon man ang oiler nga na-trap sa engine room.
Niadtong higayona, si Baricog anaa sa laing barko ang MV Jehan-8 nga nagtan-aw sa nitikyaob nga MV Maria Theresa 1 ug sa kalit lang daw gilatigo sa paglabtik sa pisi nga nabugto.
Naigo sa nawong ang biktima og nalabay sa gilay-on nga tres metros ug nakaangkon og kadaot sa iyang ulo.
Si Jun Albiso, kauban sa namatay, nibutyag nga upat sila ka trabahante nagtapad niadtong higayona sa ibabaw nga bahin sa ilang barko ug nakugang na lang
sila sa siyagit gikan sa pikas barko nga padulong na motikyaob.
Giingong niapil pa sila og syagit sa mga trabahante sa nitikyaob nga barko sa paglayat aron maluwas, apan kalit lang nga nilabtik ang pisi ngadto kang Baricog ug nalabay.
Gisuwayan pa kini og dala sa Naga City Infirmary apan nakabsan sa kinabuhi.
Padayon ang imbestigasyon sa Philippine Coast Guard aron pagsuta og aduna ba’y pagkuwang o paglapas ang maong barko sa pag-load sa mga semento.
Gihaya na sa pagkakaron si Baricog sa ilang panimalay samtang nanawagan ang pamilya niini nga matabangan sila sa ahensiya nga gitrabahuan niini. /