Kargador sa Carbon gidunggab patay sa unang adlaw sa 2026

Igo rang nakaabot sa Bag-ong Tuig ang usa ka 54-anyos nga kargador sa Carbon Public Market dihang nakabsan sa iyang kinabuhi human dunggaba sa wala pa mailhing suspetsado alas 12:01 sa tungang gabii, Enero 1, 2026, sa dalan Magallanes, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila sa iyang mga kabanay nga si Jose Magdadaro Jr., taga Sityo Dagat, Barangay Ermita.
Sigon sa asawa sa biktima nga si Nerry nga iyang nakit-an ang iyang bana nga nag-inom kauban ang higala niini nga si alyas Melchor alas 9 sa gabii niadtong Disyembre 31, 2025.
Nakurat na lang siya dihang niabot ang mga polis sa Carbon sa iyang panimalay mga ala una sa kaadlawon nga nagpahibalo nga ang iyang bana napalgan nga wala nay kinabuhi nga nag-ubo ug dunay samad dinunggaban sa dughan.
Dali nga gidagan ni Nerry ang nahimutangan sa iyang bana ug iyang naabtan nga naligo na kini sa kaugalingong dugo ug patay na.
Ang mga sakop sa Scene of the Crime Operation (Soco)niresponde sab sa lugar ug ilang nakita ang dakong samad sa walang dughan sa biktima.
Ang person of interest nga gitan-aw karon sa kapulisan mao ang kainom sa biktima nga si Melchor.
Nagpadayon pa ang Carbon Police Station sa ilang imbestigasyon ug pagpangita ni Melchor aron makuhaan siya og pamahayag kon unsay nahitabo samtang sila nagtagay sa wala pa mamatay ang biktima. / AYB