Kargador sa pier gipusil-patay

Namatay diha-diha ang usa ka porter o kargador sa pier human giulo sa pagpusil sa wala mailhing mamumuno sulod sa iyang panimalay mga alas 2 sa hapon, Biyernes, Agusto 29, 2025, sa may Arellano Boulevard, Sityo Silangan 1, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo.
Nailhan ang biktima nga si Emmanuel Navarosa,31-anyos.
Sa pakighinabi ni Tina, kanhi ka live-in sa biktima, nga nagtabi pa silang duha ni Navarosa niadtong higayona dihang nisulod ang lalaki nga backride sa motor nga nag-bonnet, samtang ang iyang kauban nga drayber sa motorsiklo nagpaabot ra sa gawas ug walay daghan’g istorya gipusil ang biktima taliwala sa hangyo niini nga dili siya patyon.
Matod ni Tina nga wala niya mamay-ongi ang suspek gumikan sa iyang taptap.
Human sa pagpamusil, nisibat ang mga suspetsado ug gidala sa angkas ang motorsiklo sa biktima nga gi-park sa gawas.
Niangkon sab si Tina nga tiggamitan og ilegal nga drugas ang biktima apan wala silay kasayuran kon mao ba kini ang hinungdan sa pagpatay, sanglit wala sab silay nahibaw-an nga anaa kini kaaway.
Sa pagkakaron, padayon pa nga giestablisar sa kapulisan ang motibo sa krimen ug ang responsable niini. / JDG