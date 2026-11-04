Kargamento nga gisudlan sa P1.36B shabu, gisakmit

Gikompiska sa mga awtoridad sa Pilipinas ang shabu nga nagkantidad og P1.36 bilyunes gikan sa nasod sa Laos.
Sa pamahayag sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nga ang ilegal nga druga—nga gitago sulod sa 20 ka vacuum-sealed nga mga plastic bag nga gisulod sa 50 ka karton—nadiskobrehan niadtong Miyerkules, Nobiyembre 4, 2026, didto sa Manila International Container Port (MICP).
Matod sa PDEA, nakadawat sila og impormasyon gikan sa ilang mga kaalyado nga ahensiya sa gawas sa nasod bahin sa usa ka kargamento sa druga nga padulong sa Pilipinas niadtong Septiyembre.
Ang kargamento niabot sa Manila North Harbor niadtong Oktubre 6, 2026, ug gipaubos sa x-ray examination, inspeksyon sa K9, ug pagsulay gamit ang Raman spectrometer paglabay sa walo ka adlaw. Ang mga pagsusi nagpakita og positibong resulta alang sa shabu.
“After the prescribed period lapsed without anyone claiming the shipment, the cargo underwent abandonment
proceedings and was subsequently opened, resulting in the discovery and confiscation of the illegal drugs,” matod sa PDEA.
Matod ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez, nagpadayon ang imbestigasyon aron masubay ug mailhan ang consignee ug ang mga indibidwal nga anaa sa luyo sa maong kargamento.
Niadtong Oktubre 1, gidakop sa mga awtoridad sa Laos ang usa ka Pilipino may kalabutan sa usa ka kargamento sa ilegal nga druga nga gibanabanang nagkantidad og P3.54 bilyunes, nga padulong unta sa Pilipinas sakay sa usa ka chartered flight.
Ang kanhi miyembro sa Bangsamoro Transition Authority Parliament nga si Edrieza Nasser Rimbang giingong maoy nagpas-an sa gasto sa operasyon sa pagpalusot sa ilegal nga druga, nga nasakmit didto sa Laos. / TPM