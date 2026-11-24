Walay kaluoy nga gisigehan og hansak sa hinagiban ang lawas sa 28-anyos nga lalaki nga mao nay gikarelasyon sa 25-anyos nga si alyas Katkat, nga niresulta sa iyang kamatayon, sa Sityo Ylaya, Barangay Bolinawan, Dakbayan sa Carcar niadtong ala 1:25 sa kadlawon Lunes, Nobiyembre 23, 2026.
Ang biktima giila nga si Aaron Bardos, laborer, lumad nga taga Ormoc City nga duha pa lang ka gabii nga nagtulganan sa maong balay.
Samtang ang suspek mao si alyas Rogin, 31, construction worker, taga Bais City, Negros Oriental.
Kanhi live-in partner ni Katkat sulod sa 10 ka tuig ang suspek diin aduna silay upat ka mga anak.
Sa inisyal nga imbestgasyon sa Carcar Police Station, natulog ang biktima niadtong higayona nga diha sa iyang tapad si Katkat, kalit nga nibutho si Rogin og walay dagha’ng pangutana gideretso og dunggab si Bardos sa makadagha’ng higayon ug wa makasukol ang biktima.
Suway nga nibabag si Katkat nga niingon: “Husto na! Maluoy ka!" Apan wa siya panumbalinga sa suspek nga dali nga nisibat.
Nanangpit og pakitabang si Katkat sa iyang mga silingan aron madala sa ospital si Bardos apan gideklarar nga dead on arrival sa Carcar Provincial Hospital.
Nasayran nga pipila pa lang ka buwan nga nagbuwag si Katkat ngadto sa suspek ug ang upat nila ka mga anak gidala ni Rogin sa Negros.
Nanarbaho si Katkat sa Mandaue diin iyang gikaila ila si Bardos, wa magdugay upat na ka buwan nga mabdos si Katkat sa ilang anak.
Ang barongbarong nga balay sa Carcar City maoy kanhi gipuy-an sa suspek dihang wa pa sila magbuwag ni Katkat.
Nitumaw sab nga buot makigbalik ni Rogin ngadto ni Katkat ilabi na nga aduna na silay mga anak apan nagdumili na ang babaye nga makigbalik pa.
Sigon sa iyaan ni Katkat nga gumikan sa kawad-on, ilabi na nga walay trabaho si Rogin maoy usa sa mga rason sa ilang panagbuwag tungod sab sa pagpunay nila og away.
Atol niining pagsuwat, wa pa igkita ang suspek nga mag-atubang og kaso’ng murder. / Paul R. Lauro /Correspondent