Karne sa ‘iro’ gibaligya sa Daanbantayan

Gipaimbestigar ni Mayor Gilbert Arrabis Jr. ang pasangil nga adunay illegal dog meat trade sa Lungsod sa Daanbantayan diin ang mga iro nga naa sa pound giingong gipang-ihaw aron himuong pagkaon.
Tungod niini, gimanduan ni Mayor Arrabis ang Daanbantayan Police Station sa paghimo og dinaliang imbestigasyon aron sutaon ang maong mga pasangil ug mailhan ang mga tawo nga nalambigit niini.
Sa Facebook post ni Arrabis niadtong Huwebes, Abril 23, 2026, nakigtagbo siya kang Daanbantayan Police Station chief Danilo Colipano aron hisgutan ang sunod nga lakang batok sa maong ilegal nga kalihukan.
Kini human gipasanginlan ni Maria Fe Buhayan, usa ka animal welfare advocate, ang municipal dog pound sa Daanbantayan nga giingong namaligya og mga iro ngadto sa illegal dog meat trade, nga usa ka dakong paglapas sa balaod.
Matod ni Buhayan sa iyang viral Facebook post ug interview niadtong Huwebes, una niyang nadiskubrehan ang operasyon niadtong 2023 human siya makadawat og report bahin sa kondisyon sa mga iro sulod sa pound.
Iyang nahinumduman nga nakakita siya og duha ka lalaki nga niabot sa pound nga nagdala og mga pisi ug nikuha og tulo ka iro gikan sa mga hawla.
Sa sinugdan, abi niya og gi-adopt ang maong mga hayop.
“Sa ulahi, ang akong source niingon nako nga ihawon ang mga iro ug ang karne ibaligya sa mga kan-anan,” matod ni Buhayan.
Dugang niya, ang karne sa iro giingong gibaligya sa mga lokal nga kan-anan duol sa merkado publiko ug sa mga buwangan sa Daanbantayan.
Matod ni Buhayan nga gi-monitor nila ang maong trade sulod sa pipila ka bulan sa wala pa sila nidesisyon nga manginlabot.
Gipasangil usab ni Buhayan nga wala dayon molihok ang kapulisan sa dihang iyang gi-report ang maong hitabo.
Gawas pa niini, iyang giingon nga gipasagdan lang ang mga iro sulod sa pound ug wala hatagi og tarong nga pagkaon ug tubig bisan pa og nihatag na siya og donasyon nga dog food.
Tungod sa iyang kaguol sa iyang nakita, niangkon si Buhayan nga nipalit pa siya og karne sa iro gikan sa usa ka gidudahang tindera aron lang gyud maseguro ang report.
Iya usab nga giangkon nga wa niya makit-i ang aktuwal nga pag-ihaw.
Gidokumento niya ang tanan pinaagi sa litrato ug video uban ang tabang sa mga organisasyon sama sa Animal Kingdom Foundation.
Bisan pa sa maong mga pasangil, giklaro ni Mayor Arrabis nga ang local government unit (LGU) wala pa’y kaugalingong dog pound.
Matod sa mayor, ang plano sa pagtukod og dog pound anaa pa sa Municipal Engineering Office alang sa pag-craft sa design, program of works, ug estimates alang sa maong shelter.
Ubos sa Republic Act 8485 (Animal Welfare Act of 1998), illegal ang pagmaltrato, pagpasagad, o pag-ihaw sa mga hayop, lakip na ang mga iro.
Ang mga mapamatud-an nga malambigit niini mahimong mag-atubang og bug-at nga silot sa balaod. /