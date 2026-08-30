Karo sa Tudela gidekorasyunan og preskong mga prutas

Gawas sa maanindot ug buhi nga mga kolor ug preskong mga prutas, buwak, utanon ug uban pa, ang istorya sa karo sa Tudela sa provincial trade fair hinubad gikan sa pagtuo, paninguha sa komunidad, ug gipaambit nga garbo sa yuta.
Para kang Casiano Gallan Jr., prinsipal sa Villa Hermosa District, ang gidekorasyunan nga karo, nga gitabok sa dagat paingon sa mga nataran sa Kapitolyo, labaw pa sa usa ka yano nga entry sa piyesta.
Nagbarog kini isip usa ka kolektibong pag-ampo sa pasalamat ngadto sa patron sa lungsod, ang Our Lady of the Immaculate Conception, sa pagpanalangin sa lungsod og abunda nga ani.
"It is about good harvest and abundance. It is a thanksgiving to Our Lady of the Immaculate Conception that our agricultural products yielded well," matod ni Gallan.
Ang panaw sa pagdala sa istorya sa agrikultura sa Tudela ngadto sa Kapitolyo nagkinahanglan og tinuod nga espiritu sa usa ka komunidad.
Sa limitado nga budget, nga hapit dili igo sa pagtabon sa tanang galastuhan, ang lokal nga grupo nidangop sa kolektibong paningkamot.
Imbes nga mopalit og mahal ug synthetic nga mga dekorasyon, nidangop ang grupo sa tradisyunal nga abilidad.
Nihuwam ang grupo og usa ka float frame gikan sa duol nga Buhon ug gisugdan na ang tradisyunal nga pagdekorasyon niini.
“We used salirap from coconut trees to make it truly native," pasabot Gallan.
Ang komunidad nagbayanihan sa pagdekorasyon sa karo.
Ang mga lokal nga mag-uuma ug mga residente boluntaryong nagdala sa ilang kaugalingong mga ani ug nagsilbe na kining pasundayag sa lokal nga mga prutas.
Ang mga saging, lanzones, ug dagkong mga gamut sa balanghoy, nga maoy garbo sa lungsod, gipundok pag-ayo sa karomata.
Ang local delicacies sama sa bag-ong gihimong puto ug homemade cassava cookies gipakita usab, nga nagrepresentar sa kakugi sa mga naghimo niini sa panimalay sa Tudela. / ABC