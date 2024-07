Karong Sabado sa hapon binukbokay sa Seaside

Makapaukyab nga binubokay ang gilaumang ma­sak­sihan sa “Mano-a-Mano sa Sugbo” boxing promotion sugod karong alas 3:00 sa hapon, Sabado, Hulyo 20, 2024, sa Skyhall sa SM Seaside City.

Sa main event sa promosyon, nga gipasiugdahan sa Prime Stags Promotions (PSP) ug inabagan sa WinZir, magkinulatahay sila si Kit Ceron Garces sa Prime Stags stable sa Cebu ug Robert Paradero sa Bukidnon sa usa ka non-title bout.

Sa official weigh-in sa Biyernes, Hulyo 19, 2024, sa City Wing sa SM Seaside City, ang duha ka mga boksidor parehong yano nga nakakuha sa flyweight 112-lbs weight limit.

Pareho silang ningtimbang og 110.9 pounds.

Giangkon ni Garces nga lupig kaayo siya batok ni Paradero kon kasinatian ang hisgutan apan masaligon siya nga molampos ning awaya ug kon adunay kahigayunan, iyang palukapahon si Paradero.

“Ang iyang pagka-beterano amo nang gipangandaman. Ang among game plan nga gubaon ra gyud namo siya. Plano gyud namo siyang knockout-ton,” matod ni Garces, kinsa adunay 7-1, 5KOs nga rekord.

Sa iyang bahin, si Paradero wala mopasalig og knockout nga kadaugan apan tataw sa iyang mga mata ang dakong pagsalig nga iyang gibati.

“Dili lang ko makaingon (knock­­out) pero akong tagaan og maayong duwa ang mga tawo hilabi na ang taga Bukidnon,” matod ni Paradero, kinsa adunay 19-7-2, 13KOs nga rekord.

Nagkanayon si PSP president Atty. Diego Dacua nga mahinungdanon kining awaya alang kang Garces gumikan kay usa kini sa mga taytayan nga kinahanglan niyang labangon paingon sa kahigayunan aron makaaway alang sa world title.

“We’re setting up Kit for better future. We see the potential of Kit ang rest assured, he will reach the top,” batbat ni Dacua.

Sa top supporting bout, magsumbagay sila si Carlo Bacaro sa PS stable batok Jose Roda Jr. sa Magdiwang, Romblon.

Magsinumbagay sab sila si Michael Adolfo sa PS stabel batok Vergilio Silvano sa Agus, Lapu-Lapu City, Johnver Espra sa PS stable batok Franz Carl Muyso sa Mabuhay, General Santos City, Jhon Anthony Magos sa PS stable batok Ronald Bulacan sa Lupon, Davao Oriental, Jimmybie Cais sa PS stable batok Neel Jacamos sa General Santos, Ben John Rey Yagahon batok Ruel Julian, ug Ben John Rey Yagahon batok Ruel Julian.

Ang promosyon libre alang sa publiko. / ESL