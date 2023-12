Karsada magdugtong sa SRP, Guadalupe, Lahug

Mga motorista nga mopaingon ug gikan sa Barangay Guadalupe ug Lahug sa dili madugay aduna nay daghang kapilian nga mga rota nga agian tungod kay ang Monterrazas de Cebu motabang sa Cebu City Government sa paghimo og circumferential road.

Gipasalig usab sa Monterrazas nga i-rehabilitate ug pauswagon ang Gervacio Quijada St. sa Barangay Guadalupe, pagpalapad sa kasamtangang duha ka lane ngadto sa upat ka lanes ug pagpalapad sa gitas-on niini ngadto sa usa ka kilometro hangtod sa eskina sa V. Rama Ave.

Sumala sa usa ka press release nga gipadala ngadto sa media niadtong Miyerkules, Disyembre 27, 2023, ang proyekto himuon pinaagi sa public-private partnership (PPP).

Gisugdan ang proyekto pinaagi sa ceremonial groundbreaking nga gipangulohan ni Cebu City Mayor Michael Rama ug mga opisyal sa Monterrazas niadtong Disyembre 21 sa Don Gervacio Quijada St. sa Banawa.

Base sa press release, ang circumferential road magsugod sa South Road Properties (SRP), motadlas sa usa ka bahin sa Pond A ug sa planong South Coastal Urban Development (Scud) project, agi sa Cabreros St. sa Barangay Basak San Nicolas.

Mosumpay dayon kini sa F. Llamas St. sa Barangay Punta Princesa ug Tisa, mopadayon sa usa ka bahin sa Katipunan St., mosaka sa bungtod sa Banawa agi sa Banawa Elementary School paingon sa Quijada St.

Gikan sa Quijada St., ang gisugyot nga road project motadlas pa ngadto sa Andres Abellana Ext. ug mosumpay sa J. Solon Drive agi sa La Guardia St. sa Lahug, via Salinas Drive, dayon sa Pope John Paul II Ave., hangtod sa SM City Cebu sa North Reclamation Area.

Ang City Planning and Development Office (CPDO), pinangulohan ni Joseph Michael “Yumi” Espina, maoy naghimo sa tibuok circumferential road plan.

Gipresentar ni Espina ang plano atol sa groundbreaking program.

“We are building towards a Singapore-like Cebu City with Melbourne features,” matod ni Espina.

Motrabaho usab ang Monterrazas sa rehabilitasyon sa Gervacio Quijada St. sa Guadalupe, nga usa ka paagi aron masugdan ang tibuok nga proyekto sa dalan.

Matod sa City Public Information Office (PIO), sugdan sa Monterrazas ang civil works sa Enero 2024 ug nipasalig nga matapos ang trabaho sulod sa usa ka tuig.

Ang chief strategy officer sa Monterrazas de Cebu nga si Slater Young niingon nga sila ang mogasto sa pag-ayo, rehabilitasyon ug pagpaayo, nga maglambigit sa pagpaayo sa drainage system, sidewalk, curb, gutter, planting strips ug greenery.

“We chose to undertake this project as part of our corporate social responsibility,” matod ni Young.

Nahimo'ng opisyal ang PPP agreement tali sa Siyudad ug Monterrazas pinaagi sa pagpirma sa usa ka kasabutan niadtong Oktubre 27.

“Better and wider road will soon serve the motorists in Gervacio Quijada St. in Barangay Guadalupe,” matod ni City Administrator Collin Rosell.

Sa bahin sa Siyudad, sumala sa PIO, kini ang magdumala sa paglimpyo sa mga obstruction, pag-isyu sa gikinahanglan nga mga permit ug lisensya, pagpadali sa inter-agency coordination, pagdumala sa trapiko, ug pagpahigayon sa community information drives, sumala sa nalatid sa bipartite agreement.

Ang duha ka partido, Cebu City ug Monterrazas, niila sa pagkadinalian sa proyekto. Ang grupo nga modumala sa proyekto kanunay nga magtigum aron pagmonitor sa mga kalambuan ug pagsugyot sa mga kinahanglan nga aksyon sa mga lider sa proyekto.

Nitambong usab sa groundbreaking ceremony uban nila ni Rosell, Espina ug Rama ang mga opisyal sa Brgy. Guadalupe nga gipangulohan sa ilang barangay kapitan nga si Apple Gacasan.