Karsada sa Olango hapit na mahuman

Hapit na mahuman ang usa ka road improvement project nga moabot og kapin sa unom ka kilometro sa Isla sa Olango, matod sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ang proyekto—ang pag-overlay sa aspalto subay sa main road sa Isla sa Olango—nakadawat og gahin nga P91 milyunes gikan sa 2024 General Appropriations Act, matod ni DPWH Central Visayas Director Ernesto Gregorio Jr. sa iyang report ngadto kang DPWH Secretary Manuel Bonoan.

“Our ongoing project on the island covers the asphalt overlay of a total of 6.53 kilometers of a two-lane road to make the road pavement surface smoother, safer, and more durable,” ingon ni Gregorio sa usa ka pamahayag sa Martes, Abril 23, 2024 .

Si District Engineer Gumer Castillo sa DPWH Cebu Sixth Engineering Office niingon nga 90 porsiyento na sila nga nahuman sa trabaho sukad nagsugod niadtong Pebrero 2024.

Matod niya nga ilang gilauman nga makompleto ang proyekto sa dili pa ang ilang deadline sa Hulyo 2024.

Matod ni Gregorio nga nanghinaot sila nga ang proyekto dili lang makatabang sa mga lokal sa ilang pagbiyahe kon dili makatampo usab sa kasayon sa mga turista nga mobisita sa isla. / KAL