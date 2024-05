Kasabotan sa pagbansay sa kababayen-an sa Liloan

Niadtong Mayo 16, ang Aboitiz Land, Aboitiz Foundation, Connected Women, ug Liloan Municipality ningpirma og partnership alang sa Elevate AIDA program, gitumong sa paghatag og bansay sa mga kabos nga kababayen-an sa artificial intelligence (AI), data analytics, ug uban pang kahanas sa teknolohiya.

Kini nga pagbansay gituyo aron mapauswag ang mga oportunidad sa panarbaho ug mapalambo ang dugay, flexible nga trabaho alang sa mga babaye sa Liloan.

Ang Aboitiz Land komitado sa pagbag-o sa mga paagi alang sa mga Pilipino nga mabuhi pinaagi sa pagtutok sa sosyal ug kalikupan nga pagpadayon.

Ang Elevate AIDA nagsangkap sa kababayen-an sa mga kahanas sa digital nga nahan-ay sa merkado, nga naghatag gahom kanila nga molambo sa digital nga ekonomiya.

“By embracing technology, Elevate AIDA enables women in Liloan to build their career from home, support their family, and contribute to the economy,” matod ni Farrah Nina Mayol, Senior Assistant Vice President for Customer and Reputation Management sa Aboitiz Land.

Pinaagi sa paghiusa sa pagpadayon sa ilang mga operasyon ug pagsulbad sa mga kalainan sa gender, ang Aboitiz Land nagpalambo sa inklusibo nga pag-uswag ug nagtukod og lig-on nga mga komunidad.

Kini nga pamaagi nagseguro sa pag-uswag sa nakabenepisyo nga mga komunidad ug mga silingang lokalidad alang sa balanse ug malungtarong kaugmaon.

MGA KAUBAN

Ang Connected Women ug ang Aboitiz Foundation lig-ong kauban sa Aboitiz Land sa pagpatuman sa Elevate AIDA program sa mga lokal nga komunidad sa Luzon, diin nakahimo sila og duha ka graduation ceremonies alang sa 37 ka mga gradwado gikan sa Nueva Ecija ug Batangas.

Kini nga trainees naglakip sa full-time nga mga inahan nga nagtinguha nga mokita gikan sa panimalay, nagtrabaho nga mga estudyante, ug mga gradwado sa high school nga adunay limitado nga mga opsyon sa kita.

“This MOA signing encapsulates our dedication under the Jobs pillar of our foundation, underscoring our efforts to catalyze economic growth and enhance digital literacy,” matod ni Aboitiz Foundation Chief Operating Officer Mardi Mapa-Suplido.

Si Agnes Gervacio, CEO of Connected Women, nagkanayon, “Through Elevate AIDA, we are creating a tech-empowered future where Filipino women can thrive and support each other. With one empowered woman at a time, we can nurture a society where every individual has the opportunity to contribute to and benefit from economic progress.”

SINUGDANAN

Sa sinugdanan, kini usa ka gamay nga programa sa pagbansay alang sa 60 ka mga babaye sa Toledo City, Cebu, ang Elevate AIDA, nipalapad na karon ngadto sa usa ka komunidad sa 300 ka Elevate AIDA graduates, nga adunay tumong nga maabot ang 300,000 ka mga babaye sulod sa tulo ka tuig.

Ang programa nagtumong sa pag-andam sa kababayen-an alang sa sosyal nga responsable sa online nga trabaho, nga makatampo sa usa ka mas inklusibo nga kaugmaon.

Ang kolaborasyon sa Munisipyo sa Liloan nagpasiugda sa padayong pasalig sa pagmugna og lig-on ug malungtarong mga komunidad, usa ka babaye nga gihatagan matag higayon og gahom sa teknolohiya.

Ang hiniusang paningkamot tali sa Aboitiz Land, Aboitiz Foundation, sa Munisipyo sa Liloan, ug Connected Women nagpaila sa kolektibong pasalig gikan sa publiko ug pribado nga sektor nga magdala og mas hayag, mas inklusibo nga kaugmaon sa mga babayeng Pilipino.