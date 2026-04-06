Kasabutan sa ALQC, Kapitolyo aprobado sa Hunta Probinsyal

Giaprobahan sa Hunta Probinsyal sa Sugbo niadtong Lunes, Abril 6, 2026, ang report sa komite nga naghatag og awtoridad ni Gov. Pamela Baricuatro nga mopirma og compromise agreement uban sa Apo Land and Quarry Corp. (ALQC).
Ang maong lakang nadesisyunan dul-an sa usa ka bulan human unang gipahibalo sa publiko ang maong kasabutan.
Ubos sa maong kasabutan, ang obligasyon sa ALQC ngadto sa Probinsiya sa Sugbo makunhuran gikan sa P1.218 bilyon ngadto na lang sa gibanabana nga P211.56 milyunes.
Ang report nga giendorso sa committee on ways and means ubos sa pagdumala ni 5th District Board Member Michael Joseph Villamor, naggikan sa resolusyon nga giduso ni 4th District Board Member ug Chairman sa Committee on Laws and Ordinances nga si Nelson Mondigo.
Ang giaprobahan nga lakang naghatag og awtoridad sa gobernador sa pagpirma sa kasabutan uban sa ALQC aron husayon ang tanang buhis, monitoring fees, environmental enhancement fees lakip na ang mga surcharge, interes, ug multa ubos sa Cebu Revenue Code of 2008 gikan sa tuig 2009 hangtod 2025.
Tumong niini nga kasabutan nga tapuson ang dugay na nga panagbangi sa buhis tali sa Kapitolyo ug sa kompanya sa quarry, base sa mga termino ug mga fiscal safeguard nga nakalatid sa resolusyon.
Una nang gipresentar ni Baricuatro ang maong plano sa media niadtong Marso 4, 2026, samtang nagpaabot pa sa pagtugot sa PB.
Apan atol sa sesyon niadtong Abril 6, si 2nd District Board Member Stanley Caminero nipasibaw sa iyang kabalaka mahitungod sa proseso.
Gipangutana niya kon igo na ba nga aprobahan sa hunta ang report sa komite bisan pa man sa pagkawala sa mga representante sa ALQC atol sa committee hearing.
Gipormal ni Caminero ang iyang baruganan pinaagi sa usa ka manifestation, diin gihatagan niya og gibug-aton ang panginahanglan sa pagseguro sa due process ug ang saktong partisipasyon sa tanang partido sa dili pa ang final approval. / CDF