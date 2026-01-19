Kasadya, kahapsay namulak sa Sinulog 2026 sa Sugbo

Nakahimo og dakong kasadya ug kalingawan ang Fiesta Señor ug Sinulog Grand Parade 2026 sa Cebu niadtong Enero 18, 2026, diin napuno ang Basilica Minore del Sto. Niño sa mga deboto ug mga Sinulog spectator.
Gawas sa relihiyusong aspeto, namulak usab ang kalingawan sa dakbayan tungod sa presensya sa daghang mga artista, celebrities, ug makangangha nga floats nga giatngan sa publiko.
Sa sayong buntag pa lang sa Dominggo, nagsugod na og tigom ang mga tawo sa kadalanan aron magpaabot sa Sinulog street dance ug mga pasundayag.
Daghang bisita ug lumalaag gikan sa lainlaing dapit ang nitambong nga nidugang sa kahayag ug kasadya sa tinuig nga piyesta sa Sugbo.
Ania ang pipila ka mga hulagway sa sayong bahin sa adlaw sa Sinulog 2026 nga kuha sa Sunstar Cebu. /