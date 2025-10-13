Kasal nagpadayon bisa’g naglinog

Wala makapugong ang linog sa pagpadayon sa kasal sa bag-ong magtiayon niadtong alas 9:43 sa buntag, Oktubre 10, 2025, dinhi sa Dakbayan sa Sugbo.
Sa pagtay-og na usab sa yuta, ang uban naglumbaanay sa pagpanagan nga nangita og luwas nga dapit apan sila si Julienne Marie Cordova Abad ug Francis S. Abad wala matandog ug nangita og lugar asa sila kaslon.
Kadtong adlawa, wala lang magtimaan og usa ka katalagman, apan usa ka labing dili malimtan nga gutlo sa ilang kinabuhi—ang adlaw sa ilang kasal.
Ang civil wedding gitakda unta nga himuon sa Qimonda IT Center, ang building nga nahimutangan sa mga korte sa Sugbo.
“When the earthquake happened, we were asked to evacuate outside. I was nervous. I thought our wedding might be cancelled because of what happened,” matod ni Julienne sa interview.
Bisan pa sa peligro ug sa kagubot, nagpabilin nga determinado si Julienne.
“Wala ko nagpakabana kon init ba kaayo sa adlaw o asa mi magpakasal,” matod niya.
“Ang panahon dili importante. Ang importante mao nga magpadayon ang among kasal ug ang among mga minahal sa kinabuhi nag-uban kanamo.”
Ang iyang bana, si Francis, nipaambit sa susamang determinasyon.
“Nakahukom mi nga ipadayon ang seremonyas bisan pa sa linog,” ingon niya.
“Mapasalamaton kaayo mi kang Judge Claire Eufracia P. Pagayanan sa Branch 15, nga niseguro nga madayon gyud ang kasal bisan pa sa sitwasyon.”
Tungod sa kabalaka alang sa kaluwasan sa tanan, si Francis unang nisugyot nga himuon ang seremonyas sa parking area nga adunay landong.
Apan daghan ang nisupak human gikonsiderar ang risgo sa pagkahulog nga mga debris, mao nga nisugyot siya og laing lugar.
“Nakita nako ang estatuwa sa atubangan sa Quimonda building ug nagtuo ko nga mas luwas didto,” gipasabot niya.
“Kon dunay laing linog nga mahitabo, dali ra mi makadagan kay duol ra man sa exit.”
Ubos sa naglagiting nga adlaw, gilibutan sa ilang labing suod nga mga paryente, empleyado, ug pipila ka tawo nga nanglabay, ang magtiayon nagbinayloay sa ilang mga panaad diha mismo sa Quimonda Rotunda.
“Init kaayo,” pagsaysay ni Francis.
“Gipaningot mi tanan, apan ang Huwes nagpadayon sa seremonyas uban kanamo. Dili gyud nako kana malimtan.”
Si Judge Pagayanan sa iyang bahin nakasulti sa bag-ong magtiayon, “Even if there’s an earthquake, nothing can stop your wedding.”
Alang kang Julienne ug Francis, ang ilang paghiusa nahimong usa ka gamhanan nga simbolo sa gugma nga molahutay bisan kon mag-uyog ang kalibutan.
Ang adlaw unta sa kahadlok nahimong usa ka handumanan nga dili nila makalimtang hangtod sa hangtod.
Usa ka testamento nga ang tinuod nga gugma makabarog, bisan unsa pa kakusog ang pagtay-og.
Daw ang bag-ong magtiayon nakatuaw “linog ra ka, kasal ning amo.” / Zhan Francisco A. Ramirez