Kasambahay caravan gilusad

Sa tinguha nga maabot ang daghang mga kasambahay, ang Department of Labor and Employment (DOLE) nilusad og duha ka mga semana nga caravan sa tibuok nasod aron sa pagtanyag og serbisyo sa gobyerno.

Sa usa ka pamahayag, gipahibalo sa DOLE ang pagpahigayon og mga caravan alang sa mga kasambahay gikan sa Enero 18 hangtod 31 sa tanan nga mga opisina sa field, provincial, ug satellite niini.

“All government services aim to protect the rights of workers, including kasambahays,” matod ni Labor Undersecretary Benjo Benavidez.

“The government is ready to provide a holistic service to different sectors, such as our kasambahays,” siya nidugang.

Ang Dole nagkanayon nga ang proyekto nagtumong sa pagpaduol sa nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga kasambahay.

Sa susama, ang ahensya mi­ingon nga ang kalihukan nagti­ngu­ha sa pag-edukar kanila ug sa ilang mga amo bahin sa ilang mga katungod ug responsibili­dad ubos sa “Batas Kasambahay.”

Base sa pinakaulahing datos sa Dole, dul-an sa 1 ka milyon sa 1.4 ka milyon ka kasambahay sa tibuok nasod walay pormal nga arrangements sa pagpanarbaho uban sa ilang mga amo.

Kini, matod sa Dole, bisan pa sa gibana-bana nga 60 porsiyento sa mga kasambahay ang nakahibalo sa “Batas Kasambahay,” nga gipalabang niadtong Enero 2013.