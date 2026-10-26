Kasaysayan, pagkaon ug kinaiyahan sa Talisay, gihisgutan sa 2nd summit

Gisugyot sa mga hingtungdan sa turismo ug kasaysayan ang pagpalapad sa mga kasinatian sa mga turista sa Dakbayan sa Talisay pinaagi sa pagpaila sa lokal nga kultura, kasaysayan, pagkaon ug natural nga mga atraksyon atol sa 2nd Talisay City Business Summit and Trade Expo 2026 niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026.
Sa panel discussion, gihisgutan nga dili lang ang iladong lechon sa dakbayan ang angay masinati sa mga bisita, kondili apil ang pagbisita sa mga makasaysayang dapit ug mga pasilidad nga nag-atiman sa ihalas nga mga mananap.
Pinaagi niini, gilauman nga mas dugay magpabilin ang mga bisita ug mas daghang lokal nga negosyo ang makabenepisyo.
Gihisgutan sab ang pagpreserbar sa mga makasaysayanong dapit ug pagtudlo sa lokal nga kasaysayan ngadto sa mga batan-on aron mapadayon ang kahibalo sa sunod nga henerasyon.
Dugang niini, gihatagan og gibug-aton ang pagpanalipod sa mga lumad nga mananap ug tanom.
Ang pagbisita sa mga pasilidad sama sa Crocolandia mahimong makatabang sa pagpahibalo sa publiko bahin sa pagpreserbar sa mga species ug kinaiyahan.
Sa bahin sa panarbaho, nahisgutan sab ang posibleng panginahanglan sa mga tour guide ug drayber samtang molambo ang turismo.
Gisugyot ang pagpahigayon og mga pagbansay aron maandam ang mga trabahante sa paggiya sa mga turista ug pagdumala sa mga tour.
Gihisgutan sab ang pag-apil sa pribadong sektor sa pagplano sa turismo ug pagpreserbar sa panulondon.
Lakip sa mga sugyot ang pag-apil sa mga representante sa negosyo sa konseho nga nagdumala sa maong mga programa aron maapil ang ilang mga panglantaw sa umaabot nga mga plano sa dakbayan.
Si Marben Bascon, history researcher; Mikki Aznar, opisyal sa turismo sa Talisay; Alice Queblatin, presidente sa Cebu Alliance of Tour Operations Specialists; ug usa ka representante sa Crocolandia maoy mga panelist sa diskusyon nga gipangulohan ni Kristine Kwan.
Gawas sa mga diskusyon, gipakita sab sa mga lokal nga negosyante ang ilang mga produkto pinaagi sa mga display booth sulod sa venue sa summit ug trade expo, diin makita sa mga nanambong ang nagkalainlaing produkto nga gihimo ug gibaligya sa mga negosyante sa Talisay.
Gipahigayon ang tulo ka adlaw nga summit ug trade expo hangtod Oktubre 28, diin gipakita sa mga lokal nga negosyante ang ilang mga produkto.
Lakip sa mga gihisgutan sa kalihukan ang panginahanglan nga maapil sa pagpalambo sa turismo ang panginabuhi sa mga residente, pagpreserbar sa panulondon ug pagpanalipod sa kinaiyahan. / BJC