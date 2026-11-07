Kasilag, nagpahipi sa kadaugan ni Martin?

Sa boxing, normal ra ang kompetisyon, panag-indigay ug bisan ang pagbatok sa usa ka boksidor sa laing boksidor. Apan lahi na ang sitwasyon kon ang kalampusan sa usa ka isig ka-Pilipino daw dili ikalipay sa laing kampo.
Dili man kinahanglan nga maghigala silang tanan. Dili usab pugson nga magdayeg ang usa sa pikas kon wala kini sa iyang kasingkasing. Apan isip mga propesyonal nga boksidor nga nagdala sa ngalan sa Pilipinas sa internasyonal nga entablado, angay nga adunay pag-ila sa kalampusan sa isig ka-Pilipino. Mas labaw pa sa personal nga garbo ang dungog sa nasod.
Pananglitan kining nagkainit nga panagbangi tali sa kampo ni Carl James Martin ug sa habig ni Johnriel Casimero nga misibaw og maayo sa social media.
Daw og sa gilamasan og bati nga lasa ang kadaugan ni Carl James Martin batok sa Katsila nga si David Picasso sa miaging semana.
Dili tungod sa iyang gipakitang pasundayag sa ibabaw sa ring, kon dili sa reaksiyon nga gikan mismo sa kampo sa kanhi world champion nga iyang kataganasod ra usab nga si Casimero.
Makapahibulong nga sa higayon nga ang usa ka Pilipino nakadugang na usab sa dungog sa nasod sa internasyonal nga boxing, daw dili pa kini igo aron makakuha og pag-ila gikan sa laing kampo nga Pilipino usab.
Mas makita hinuon ang kolor sa personal nga panag-indigay, ilabi na sa gipakitang reaksiyon ni Jayson, igsuon ni Casimero.
Dili nato ikalimod nga bahin sa boxing ang kompetisyon. Natural nga adunay mga kampo nga mag-indigay, mag-ilogay og oportunidad ug usahay magkasumpaki ang ilang interes.
Apan kinahanglan ba nga moabot sa punto nga ang kalampusan sa usa ka isig ka-Pilipino daw mahimong hinungdan pa sa kasuko o pagdumot?
Dili man kinahanglan nga magdayeg ang tanan. Dili usab kinahanglan nga magpakaaron-ingnon nga suod o higala ang mga kampo nga adunay kaugalingong paningkamot ug ambisyon.
Apan adunay dakong kalainan tali sa pag-indigay ug sa dili paghatag og bili sa kalampusan sa uban.
Sa kataposan, dili si Casimero o si Martin lamang ang nagdala sa bandila sa Pilipinas. Ang matag Pilipinong boksidor nga nakigbugno sa internasyonal nga entablado nagdala usab sa dungog sa nasod.
Ug kon dili man gani nato ikalipay ang kadaugan sa atong isig ka-Pilipino, labing menos, dili unta nato pakyason ang atong kaugalingong pagka-Pilipino pinaagi sa pagpakaminus sa iyang kalampusan.
Kay sa boxing, mahimo silang magkaatbang, apan dili kinahanglan nga mahimong kaaway sa dihang dungog sa Pilipinas ang nakataya.