Kasilyas sa Pinamungajan P1M kantidad

Gihagit ni Gobernador Pamela Baricuatro si Pinamungajan Mayor Glenn Baricuatro kalabot sa gasto ug transparency sa katukoran sa publikong kasilyas nga nagkantidad og P1.153 milyon.
Gipangayuan niya ang mayor nga ipagawas ang itemized cost breakdown ug usa ka independent audit report.
Ang hagit sa gobernador gibase sa tubag sa mayor sa iyang gi-share nga post niadtong Martes, Oktubre 14, 2025, nga nagpakita sa tarpaulin sa proyekto sa publikong kasilyas sa Pinamungajan nga nagkantidad og P1.153 milyon.
“Kana kay gi-question ka, dili paigo nga moingon ka og transparency, transparent, ipaguwa nimo ang itemized cost,” giingnan sa Gobernador ang media niadtong Huwebes, Oktubre 16.
Ang baruganan sa mayor sa “transparency,” sumala sa gobernador, napakyas sa pag-establisar og verifiable data, maong nihagit siya nga ipagawas ang mga itemized cost, ang bidding process, ug ang mga audit.
Matod ni Gobernador Baricuatro nga nadawat niya ang post pinaagi sa forward message nga nagpakita sa gasto sa proyekto niadtong Lunes sa gabii, Oktubre 13.
Gipasabot sa gobernador nga ang iyang focus nagpabilin sa accountability, bisan pa sa iyang personal nga relasyon sa mayor.
Gipadayon niya nga aron mapamatud-an ang transparency, kinahanglan nga ipagawas sa publiko sa mayor ang itemized cost ug ang mga proseso sa pagpa-bid (bidding processes), uban sa usa ka independent audit.
Samtang, gikompirmar sa gobernador nga sila ug ang mayor mga paryente apan anaa sa lainlaing politikal nga partido.
Giangkon niya nga gisaway siya sa mayor sa personal panahon sa iyang kampanya apan niinsister nga ang maong mga isyu buwag sa accountability sa proyekto. Ang gobernador nahinumdom nga gipagngan siya og suga atol sa iyang kampanya sa Pinamungajan.
Samtang si Mayor Baricuatro nipagawas og tibuok nga pamahayag pinaagi sa Pinamungajan Public Information Page niadtong Martes, Oktubre 16, nga nag-ulohan og, “Klaripikasyon sa Pagtukod sa Comfort Room sa Public Beach, Barangay Tajao.”
Gidepensahan sa mayor ang gasto sa proyekto ug ang pagsunod niini sa balaod.
Gisugdan sa Mayor ang iyang pamahayag pinaagi sa pag-ingon, “Public Office is a Public Trust”, ug niingon nga ang munisipyo committed sa transparency.
Matod niya, ang kabalaka bahin sa proyektong P1.153 million nitumaw pinaagi sa usa ka social media post ug gitumong niya nga maseguro nga ang katin-aw kinahanglan nga mopatigbabaw labaw sa mga speculation ug ang mga kamatuoran kinahanglan nga mopatigbabaw sa mga walay basehan nga konklusyon.
Gidetalye sa mayor ang kasaysayan sa proyekto nga gipundohan sa Seal of Good Local Governance (SGLG) Incentive Funds, usa ka pag-ila nga naangkon sa munisipyo alang sa maayo nga pagdumala.
Ang proyekto nagpadayon pa ug wala pa makompleto, busa sayo pa kaayo ang kasamtangang pagsaway. / CDF