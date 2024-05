Kasinatian ni Kyrie nakatabang sa Mavs

Dili ikalimod nga ang kasina­tian ni Kyrie Irving naka­ta­bang og dako aron makaabot ang Dallas Mave­ricks ning puntoha sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

Sa kadaugan sa Mavericks batok sa host Minnesota Timberwolves, 108-105, sa Game 1 sa Western Conference finals, sayo nga nagbangis si Irving nga nakahatag og dugang kadasig sa iyang mga kauban.

Dala ang usa ka titulo ug 87 ka career playoff games sa iyang resume, si Irving maoy adunay labing taas og kasinatian sa tanang mga magduduwa ning maong serye.

“I’ve been to the mountaintop. I’ve succeeded and I’ve also failed, so I look at this moment as an opportunity to help other guys really settle in and be aware of what comes with this,” matod ni Irving.

Kaabag si Luka Doncic, si Ir­ving mosuway paghatag sa Mave­ricks og 2-0 nga bintaha sa ilang pagpakigbatok og balik sa Tim­ber­wolves karong Sabado sa buntag, Mayo 25, 2024 (PH time). / AP