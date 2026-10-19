Kasingkasing nga mihangop sa mga gisalikway sa dalan

Taliwala sa nagdali nga mga lakang sa liboan ka trabahante sa Cebu IT Park, dili maihap ang mga libud-suroy nga mananap nga sagad lang malabyan ug mapasagdan sa kasikas sa dakbayan.
Apan alang sa usa ka guwardiya nga walo na ka tuig nagserbisyo sa maong dapit, ang maong mga mananap dili lang basta mga estranghero, kondili mga binuhat nga adunay kaugalingong ngalan, kinaiya ug bili.
Sulod sa tulo ka tuig, si Lorife Mahinay nahimong tigpakaon sa mga hayop pinaagi sa pagpaambit sa iyang sobrang pagkaon o usahay pagpalit og gagmayng de lata nga sardinas alang kanila.
Dili man kanunayng makapalit og dugang pagkaon si Lorife tungod sa kagamay sa iyang kita, apan naningkamot siyang ibahin ang bisan unsang nabilin sa iyang kaugalingong balon aron lang adunay makaon ang mga mananap.
Ginganlan ni Lorife ang mga iro nga sila si Kabang ug Tiger subay sa kolor sa ilang balhibo, samtang ang iring nga si Buta ginganlan tungod sa kahimtang sa iyang panan-aw.
Ang laing iring nga si Rambo nailhan sab sa iyang kagahi sa ulo, sanglit dili gayud kini molingi o mopansin kon dili ang maong ngalan ang itawag kaniya.
Sa tanang mga hayop nga magduaw sa iyang pwesto, sila si Kabang, Tiger ug Piolo ang labing suod sa kasingkasing sa maong guwardiya.
“Si Kabang ug Tiger mag-smile nga magdagan padulong nako, samtang si Piolo ganahan mag-ambak-ambak hangtod mahugaw na akong uniporme,” mapaubsanong sulti ni Lorife samtang gihulagway ang ilang malipayong pag-abiabi kaniya.
Bisan pa og magbilin kini og mantsa sa iyang uniporme samtang nagbantay siya, gipili ni Lorife nga pasagdan na lang kini.
“Ako na lang pasagdan ang hugaw kay wala man sila kabalo nga nahugawan ko. Ang ilaha lang, nalipay sila nga nakakita nako,” dugang niya nga pasabot mahitungod sa kalipay sa mga iro.
Alang kang Lorife, ang maong malipayong pag-abiabi nakapahupay sa kakapoy sa iyang trabaho.
Dili matupngan sa hugaw nga mabilin sa iyang panapton ang kalipay nga iyang mabati sa matag higayon nga moduol kaniya ang mga mananap.
Pinaagi sa pag-ila sa ilang mga lihok ug pagtawag kanila sa ilang tagsa-tagsa ka ngalan, gipakita ni Lorife nga ang mga saag nga mananap angayan sab nga hatagan og pagtagad ug gugma.
Sa usa ka siyudad nga kanunayng nagdali, ang yano apan kinasingkasing nga pagtagad sa usa ka guwardiya nahimong pahinumdom nga ang pag-atiman dili lang alang sa mga tawo.
Bisan ang kahayopan nga walay kaugalingong puy-anan ang angayan sab nga ampingan ug respetuhon.
Pinaagi sa iyang gamayng paagi sa pagtabang, napamatud-an ni Lorife nga ang tinuod nga kaluoy dili masukod sa kadaghan sa salapi nga mahatag, kondili sa kaandam sa pagpaambit sa unsay anaa ug sa pag-ila sa bili sa matag kinabuhi. / Sinuwat ug hulagaway ni Shiela Mae M. Enopequez, UV BA-Communication student