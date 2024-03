Kasingkasing sa netizens ‘nahilis’ sa 4 ka itoy

Upat ka mga itoy, duha ang baye ug duha ang lake, gipangsulod sa karton ug gibiyaan sa aseras sa Maria Gochan St., Brgy. Mambaling, dakbayan sa Sugbo sa Biyernes sa buntag, Marso 1, 2024.

Nakit-an kini ni Kito Lopez alas 5:00 sa buntag.

Duha ka mga mahigugmaon sa hayop nga sila si Richard Genesis (puti og t-shirt) ug Anthony Bertode (blue og t-shirt) daling ningsagop sa upat ka mga itoy. Tagduha sila.

Kining mga hulagway nga gi-post sa SunStar Cebu Facebook page sa Marso 1, nakaani og daghang reactions.

Sa Biyernes sa alas 6 sa gabii, duna kini 14,000 ka reactions, 1,900 comments ug 1,400 ka shares.

Kadaghanan sa netizens naluoy sa mga itoy, daghan kanila gusto nga mosagop.

Ang pag-abandunar sa binuhi nga mga hayop kalapasan sa The Animal Welfare Act of 1998.

“Provides that it shall be unlawful for any person to torture any animal, or to neglect to provide adequate care, sustenance or shelter, or maltreat any animal or to subject any dog or horse to fights, to kill or cause or procure to be tortured or deprived of adequate care,” sumala sa nalatid sa Section 6 sa mao nga balaod. / GPL