Kaslunon sunod buwan namatay sa aksidente

Namatay sa usa ka aksidente ang engaged couple nga sunod bulan na unta mahiusa pinaagi sa Sakramento sa Kaminyuon, sa Cebu Tops Road duol sa Skyline Garden Columbary, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 9:35 sa gabii, Martes, Agusto 18, 2026.
Ang mga namatay mao sila si John Mike Boyonas, 27 anyos, drayber sa motorsiklo ug residente sa Pungtod Alaska, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, ug ang iyang 25-anyos nga bride-to-be nga si Rose Ann Hermoso, residente sa Rosevelt, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) nga nagsubay ang motorsiklo nga gisakyan sa duruha nga nagsubay sa Cebu Tops Road paingon sa Cebu Transcentral Highway.
Pag-abot sa kurbadahon ug dulhogon nga bahin, giingong naligas ang ligid sa motorsiklo ug wala na makontrolar resulta nga nilahos sa sementado nga poste.
Nabalitok sulod sa duha ka higayon ang motor ug nalabay ang manag-uyab ug maayong pagkabunal sa konreto nga dalan.
Base sa kuha sa CCTV, makita nga nilikay ang maong motor sa gikasugat nga sakyanan.
Sa dugang kasayuran, gikuha ni Boyonas iyang uyab nga si Hermoso sa gitrabahuan sa Tops aron nga ihatod sa pagpauli sa Barangay Busay.
Nasayran nga usa ka tuig nga manag-uyab ang duha ug niadtong buwan sa Abril ni-propose si Boyonas ngadto Hermoso og kaminyuon, ug gikatakda nga magpakasal ning umaabot nga buwan sa Septiyembre.
Samtang si Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office, nibutyag nga sa inisyal nga nigawas sa imbestigasyon sa TEU nga self-accident ang nahitabo.
Apan ilang pang gitun-an pag-ayo ang kuha sa mga CCTV kon wala ba masaghiri og laing sakyanan ang motor sa mga biktima nga maoy hinungdan sa ilang pagkadisgrasya. / AYB,ABC