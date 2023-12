Kaso batok Geverola gi-dismiss

Gibasura sa Cebu City Prosecutor’s Office ang kaso’ng robbery in band nga gipasaka batok kang Jigger Geverola, giakusahang utok sa pagtulis sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store.

Si Manlalaban Vincent Isles, abogado ni Geverola, nikompirmar niini pinaagi sa text message sa Superbalita Cebu sa Lunes sa gabii, Disyembre 18, 2023.

“The prosecutor’s office believed that there was not enough evidence linking Atty. Geverola to the alleged crime,” nagkanayon si Isles.

Hinuon nidumili na siya pagluwat og dugang pamahayag kay siya “have not asked permission from Atty. Geverola to speak on his behalf regarding the case.”

Sa resolusyon nga gipetsahan og Disyembre 14, si Asst. Prosecutor Misty Leah Escolar-Hupp nimando sa dinaliang pagbuhi kang Geverola gikan sa bilanggoan nga giuyonan usab ni Deputy City Prosecutor Maria Luisa Rutilla.

Si Geverola gilambigit sa tulis niadtong Nobiyembre 25 pinaagi sa extra judicial confession sa laing duha ka mga suspek nga sila si Dan Carlos Flores ug Jordan Ramos Baquiano.

Ang duha na-intercept sa kapulisan sa lungsod sa Sibonga nga nag-checkpoint samtang sila sakay sa usa ka awto.

Nakuha gikan sa sakyanan ang mga armas ug ang mga suspek nitug-an nga si Geverola ang giingon nga nisugo kanila sa pagkuha sa awto.

NALIPAY

Gihakop sa kalipay ang mga kauban sa trabaho ug kahigalaan ni Geverola sa iyang kalit nga pag-abot sa Kapitolyo sa mga pasado alas 2 sa hapon sa Lunes.

Kini ang gibutyag sa usa ka staff ni Vice Gov. Hilario Davide III nga si Regie Galgo Sanchez nga gikahinabi sa Superbalita Cebu.

Matod ni Sanchez nga si Geverola gihatod sa mga polis ngadto sa Kapitolyo sakay sa usa ka patrol car mga alas 2 pasado sa hapon sa Disyembre 18, 2023 nga nagdala og sako nga gisudlan sa iyang mga sapot.

Matod ni Sanchez nga lumad usab nga Argawanon ug higala ni Geverola nga gisaysayan sila ni Geverola nga ang iyang kaso nga gipasaka sa kapulisan gi-dismiss.

Matod ni Sanchez nga naggroufie dayon sila ni Geverola uban si Cebu 2nd District Provincial Board Member Raymond Calderon ug mga staff nga kauban.

Si Sanchez nagkanayon nga doble ang ilang ka lipay para ni Geverola sanglit usa na man kini ka abogado.

Si Sanchez nagkanayon nga human niini, si Geverola niadto sa Basilica Minore del Santo Niño aron sa pagdagkot agi’g pasalamat sa Ginoo.

Si Geverola usa sa mga nakapasar sa 2023 Bar Exams.

Wa pa masayri kon ning iyang sayo paggawas ug pagka dismiss sa kaso, makahimo ba siya sa Lawyer Oath ug makapirma sa Roll of Attorneys sa Disyembre 22 aron siya hingpit nang abogado ug makapanglaban.