Kaso gilaraw batok ni Marcoleta tungod sa paglapas sa eleksyon

Usa ka kaso sa kalapasan sa eleksyon ang gitinguha batok kang Senador Rodante Marcoleta human matud pa wala niya gibutang sa iyang statement of contributions and expenditures (Soce) ang mga niamot sa iyang kampanya atol sa eleksyon niadtong Mayo 2025.
Sa usa ka pito ka panid nga complaint-affidavit nga gisang-at atubangan sa Commission on Elections (Comelec) kaniadtong Biyernes, Disyembre 5, 2025, si Danilo Arao, ang nanguna nga convener sa Kontra Daya, ug ang Advocates of Public Interest Law mipasangil kang Marcoleta sa paglapas sa mga probisyon sa Omnibus Election Code (OEC), ilabi na sa Section 98 ug 107.
“We filed complaints against Sen. Rodante Marcoleta today (December 5) because of his willful and deliberate falsehood in filling out the Statement of Contributions and Expenditures,” matud ni Arao sa iyang pamahayag.
“This is not just a violation of the law but also of ethics as a public official. Marcoleta should be held accountable,” dugang niya.
Ang Section 98 sa OEC naglatid nga walay tawo ang maghatag og bisan unsang amot (contribution) gamit ang bisan unsang ngalan gawas sa iyang kaugalingon, ni bisan unsang kandidato ang magrekord niini gamit ang bisan unsang ngalan gawas sa iya sa tawo nga tinuod nga naghatag niini.
Ang Section 107, sa laing bahin, nag-ingon nga ang matag kandidato kinahanglang mosang-at og usa ka kompleto, tinuod, ug ginlista (itemized) nga Soce kalabot sa eleksyon.
“Accordingly, there is probable cause to believe that Respondent committed an election offense when he knowingly omitted the names of his campaign donors and willfully misrepresented that he had received no contributions,” saysay sa reklamo.
“By publicly admitting that he received contributions but deliberately reported them as zero in his Soce, Respondent knowingly violated Sections 98 and 107 of the OEC. These provisions constitute an election offense,” dugang niini.
Diha sa iyang Soce, gireport ni Marcoleta nga nakadawat siya og P0 nga contributions apan nakagasto og P112,857,951.44 atol sa eleksyon niadtong Mayo 2025.
Bisan pa, gipangutana kung giunsa paggasto ni Marcoleta ang P112.85 milyon kung ang iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) nagpakita lang og net worth nga P51.9 million.
Gipasabot sa senador nga ang iyang mga higala ang nagdonar og pondo alang sa iyang kampanya sa 2025.
Apan, matod pa ni Marcoleta, gituyo niya nga dili ideklarar ang mga donasyon aron tahuron ang hangyo sa iyang mga donors nga magpabilin nga dili mailhan (anonymous). / Anton Banal / SunStar Philippines