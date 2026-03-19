Kaso nga cyber libel vs. Alcover gibasura

Girekomendar nga ibasura ang kinatibuk-ang 12 ka count sa cyber libel nga gipasaka batok ni Cebu City Councilor Pastor “Jun” Alcover Jr. human nakaplagan sa mga piskal nga walay igong ebidensya nga nagkonektar kaniya sa giingong mga pagpangdaot nga post sa Facebook.
Sa usa ka detalyadong joint resolution nga pinetsahan nga Pebrero 19, 2026, ang mga piskal sa Marawi City nihukom nga ang mga reklamo nga gipasaka sa negusyanteng si Ibrahim Ala Dianalan Jr. napakyas sa pagkab-ot sa gikinahanglang sumbanan sa prima facie evidence nga adunay makatarunganong kasegurohan sa pagkakonbikto.
Ang kaso nagsugod sa serye sa mga Facebook post nga gipatik sukad sa Septiyembre ug Oktubre 2025, sa panahon nga init ang kontrobersiya bahin sa Colon Night Market sa Dakbayan sa Sugbo.
Si Dianalan, kinsa maoy organizer ug operator sa night market ug pangulo sa Participative Association of Sugbo Vendors Inc. (PASVI), niangkon nga nakakuha siya sa tanang gikinahanglang permit, lakip na ang Special Business Permit niadtong Septiyembre 1, 2025, ug pagtugot gikan sa Konseho sa dakbayan pinaagi sa usa ka resolusyon nga nagtugot sa temporaryo nga pagsira sa bahin sa dalan Colon.
Bisan pa niini nga mga pagtugot, pipila ka mga post nga nanggawas sa Facebook accounts nga “Jun Alcover” ug “Jun Amigo” nisaway sa proyekto. Gitawag niini ang operator nga usa ka dakong sindikato ug dakong buaya, gikuwestiyon ang legalidad sa operasyon, ug giingon nga ang mga vendor gipaninglan og P6,000 matag bulan nga walay saktong pagtugot.
Ang sentro sa kaso mao kon si Alcover ba gyud ang tag-iya o nagkontrolar sa mga Facebook account nga naghimo sa maong mga post.
Giangkon ni Dianalan nga ang mga account nga “Jun Alcover” ug “Jun Amigo” iya sa konsehal, base sa mga profile name, mga detalye sa kinabuhi , ug mga video nga nagpakita kang Alcover nga nagsulti o makita sa maong mga page.
Nihukom ang mga piskal nga kini nga mga ebidensya dili igo aron pamatud-an ang authorship.
Gitataw nila nga ang pagpreserbar sa digital nga ebidensya wala magpasabot nga ang maong tawo na ang naghimo sa sulod niini.
Sumala sa mga piskal, ang pagka-author kinahanglan pamatud-an pinaagi sa tin-aw nga ebidensya sama sa pag-angkon sa suspek, direkta nga pagkakita samtang nag-post , talagsaong estilo sa pagsuwat ug teknikal nga data sama sa IP logs ug koneksyon sa device.
Walay usa niini ang napresentar sa kampo ni Dianalan.
Ang resolusyon nagkanayon, “Social media identities can easily be imitated or manipulated.”
Sa iyang depensa, gihimakak ni Alcover ang pagpanag-iya sa maong mga account.
Matod niya, bisan og siya pa ang naghimo sa maong mga pamahayag, kini kabahin sa lehitimong komentaryo sa usa ka butang nga angay mahibaw-an sa publiko.
Isip miyembro sa Konseho sa Dakbayan, matod niya nga naghimo lamang siya sa iyang katungdanan sa pagpaniid alang sa kaayuhan sa publiko ug sa mga vendor.
Gipaseguro sa prosekusyon ang updated nga sumbanan sa Department of Justice (DOJ) nga nagkinahanglan og prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
Nakita nila nga ang ebidensya sa nagreklamo igo lang naghatag og pagduda, apan dili kini igo aron ipadayon ang kriminal nga prosekusyon.
Tungod niini, girekomendar ang pagbasura sa tanang reklamo batok kang Alcover tungod sa kakuwang sa ebidensya. /