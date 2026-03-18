Kaso ni Duterte sa ICC ipa-review sa Hapon

Adunay mga panawagan alang sa humanitarian intervention nga gipadangat atubangan sa United Nations Human Rights Council (UNHRC) may kalabutan sa padayong pagkabilanggo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court (ICC).
Giawhag ang internasyonal nga pundok nga rebyuhon ang kaso base sa humanitarian nga rason ug nanawagan usab alang sa iyang temporaryong kagawasan (interim release).
Ang maong hangyo gipahayag niadtong Marso 11, 2026, atol sa General Debate sa UNHRC didto sa Geneva ni Shunichi Fujiki, usa ka representante sa International Career Support Association (ICSA) ug senior Japanese researcher sa International Research Institution of Controversial Histories (iRICH).
Sa iyang pamahayag atubangan sa konseho, gisaway ni Fujiki ang mga sirkumstansya sa pagdakop ug pagbalhin ni Duterte ngadto sa ICC sa The Hague, Netherlands ug nanawagan alang sa usa ka “humanitarian review” sa pagkabilanggo sa kanhi pangulo.
“I stand here to denounce the grave injustice. Eighty-year-old former President Rodrigo Roa Duterte, Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution, and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty,” matod ni Fujiki.
“He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly one year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family amid serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demand an interim release, which has been unlawfully denied by the ICC three times. This over one year pre-trial detention raises profound questions about compliance with the Rome Statute’s guarantees of humane treatment and speedy trial,” dugang niya.
“It is an affront to human dignity and an abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand a humanitarian review and the interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced or depressed. Thank you very much,” sumala pa niya.
Ang mga pamahayag ni Fujiki giluwatan atol sa unang anibersaryo sa pagdakop kang Duterte niadtong Marso 11, 2025, didto sa Ninoy Aquino International Airport.
Ang ICC niluwat og warrant batok kang Duterte tungod sa giingong mga “crimes against humanity” nga may kalabutan sa madugong kampanya batok sa ilegal nga drugas nga gihimo sa panahon sa iyang pagkapresidente.
Si Duterte gibalhin ngadto sa The Hague ug gibutang sa kustodiya sa ICC samtang nagpadayon ang mga legal nga proseso.
Ang mga prosecutor sa internasyonal nga tribunal nag-alegar nga si Duterte adunay responsibilidad sa “crime against humanity of murder” kalambigit sa libu-libo nga pagpamatay atol sa mga operasyon batok sa drugas nga gipahigayon tali sa Nobiyembre 2011 ug Marso 2019. Ang maong timeline naglakip sa iyang panahon isip mayor sa Dakbayan sa Davao ug sa iyang pagkapresidente gikan sa 2016 hangtod 2022.
Gibarugan sa ICC nga duna silay hurisdiksyon sa maong kaso bisan pa man sa pag-atras sa Pilipinas gikan sa maong korte niadtong 2019.
Ang mga maghuhukom una na nga nidesisyon nga ang korte nagpabilin nga adunay awtoridad sa pag-imbestigar sa mga giingong krimen nga nahitabo samtang ang nasod miyembro pa sa Rome Statute, ang kasabutan nga nagtukod sa ICC.
Hangtod karon, si Duterte nagpabilin nga gidetin sa ICC Detention Centre sa The Hague samtang gitino pa sa korte kung angay ba nga ipadayon ang kaso ngadto sa usa ka hingpit nga husay.
Sayo niining tuiga, ang korte nipahigayon og confirmation-of-charges hearing gikan sa Pebrero 23 hangtod sa Pebrero 27, 2026.
Atol sa maong mga proseso, ang mga prosecutor nipresentar og mga ebidensya nga matod pa nila nagkonektar kang Duterte sa mga extrajudicial killing nga gihimo sa panahon sa kampanya batok sa druga, samtang ang depensa nangatarungan nga ang maong mga alegasyon duna’y bulok-politika ug kulang sa igong legal nga basehan.
Gipaabot nga ang Pre-Trial Chamber sa ICC modesisyon sa mosunod nga mga bulan kon pormal ba nga kumpirmahon ang mga pasangil.
Kon matino sa mga maghuhukom nga ang mga prosecutor nakapresentar og igong ebidensya, ang kaso mopadayon na sa usa ka hingpit nga husay sa atubangan sa laing chamber sa korte.
Ang legal team ni Duterte balik-balik sab nga nangayo og interim release kon temporaryong kagawasan, tungod sa iyang pangedaron ug sa gikataho nga mga suliran sa panglawas.
Apan, ang ICC Appeals Chamber bag-o lang nibalibad sa maong hangyo ug nidesisyon nga ang depensa napakyas sa pagpresentar og bag-ong mga rason nga maghatag og katarungan sa pagpagawas sa kanhi presidente samtang nagpadayon ang mga proseso. / DEF