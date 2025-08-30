Kaso ni Galario usa ka ‘demolition job’

Gibutyag ni Land Transportation Office (LTO) Regional Director Glen Galario nga “unfounded” ug “unsubstantiated” ang kasong gi-file batok kaniya didto sa Ombudsman.
Sa pakighinabi ni Galario sa mga tigbalita sa Agusto 29, kini nagduda nga ang maong kaso usa ka “demolition job” ug ang nagpaluyo sa maong reklamo nagkainteres nga pulihan siya pagka-regional director sa LTO 7.
Hinuon wa nganli ni Galario ang nagreklamo kaniya didto sa Ombudsman apan nakaila na siya niini, nga usa sab ka opisyal sa naasoyng ahensya.
Subay niini, nanawagan si Galario sa maong reklamante nga andamon ang tanang mga ebidensya tungod kay andam sab siya nga personal nga mosang-at og reklamo batok sa nagpaluyo sa maong kaso.
Matod ni Galario nga gikaguol niya ang maong reklamo ug ilabi na nga naggikan kini sa Ombudsman diin iyang gihulagway nga walay kamatuoran ug walay igong rason.
Kahinumduman nga si Galario gipasakaan og reklamong kalapasan sa Republic Act No. 3019 o “Anti-Graft and Corruption Practices Act” didto sa buhatan sa Ombudsman Visayas niadtong Agusto 15, 2025. / ANV