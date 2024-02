Kaso ni Larumbe gihataga’g pagtagad ni Rama

“Bring justice to the victim.”

Tipik sa mando ni Cebu City Mayor Michael Rama sa kapulisan atol sa press conference kalabot sa kasong hit-and-run niadtong Pebrero 4, 2024 duol sa Redemptorist Church, Cebu City nga miresulta sa kamatayon ni Jeslar Uriel Larumbe, 23.

“Then I also asked my PA to secure what assistance that the City Government could be granting. But, definitely, I’m taking full focus on this matter,” sumala ni Rama.

Gibutyag sa mayor nga nakahinabi niya si Cebu City Police Office (CCPO) Director Ireneo Dalogdog ug nipahibawo nga subsob ang kapulisan sa ilang pakisusi kabahin sa hitabo.

Matod ni Mayor Rama, nagpadayon ang CCPO sa paghipos og mga kuha sa CCTV duol sa nahitaboan aron masayran ang plaka ug mapangita ang sakyanan nga nidasmag sa biktima ug gibiyaan nga nagbuy-od lang sa kalsada.

“We have to get the facts. Diin man ni gikan ang sakyanan? Diin sad ni gikan ang motor? Diin ni sila nag abot....? Mao na karon atong idugtong-dugtong,” nagkanayon ang mayor.

Tungod sa panghitabo, buot ni Mayor Rama nga magbutang og mga CCTV camera sa kadalanan sa siyudad sa labing dali nga panahon.

“I’ve been telling them, ‘bring as many, cover as many CCTVs. Bahala na og how much. Ang pinaka-importante safety, peace and order. We have to invest.... That’s why I’m telling now, directing my city administrator, we must have (the CCTV cameras). Dili lang nato isulti asa ipamutang,” sigun pa ni Rama. (PIO)