Kaso sa Carbon market redevelopment motutok sa JVA, isyu sa pagpanag-iya

Ang legal nga panaglalis kabahin sa redevelopment sa Carbon Public Market gilauman nga motutok sa daghang importanteng isyu, lakip ang legalidad sa Joint Venture Agreement (JVA), ang pagpanag-iya sa lugar sa proyekto, ug kon ang kasabutan makadaot ba sa pinansyal nga interes sa Cebu City Government.
Kini sumala ni Atty. Edmund Lao, legal counsel sa Carbohanong Alyansa, niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026, nga ang ilang pre-trial brief nga gisumiter sa Regional Trial Court naglatid og labing minos walo ka dagkong isyu nga ilang gustong hisgotan panahon sa husay.
Usa sa mga nag-unang isyu, matod ni Lao, mao kon ang pipila ka bahin sa project site, lakip ang Freedom Park, Warwick Barracks, Units 1, 2 ug 3, ang lugar hangtod sa City Treasurer’s Office, ug ang 7.4 ka ektaryang reclaimed waterfront area, kabahin ba sa public domain ug mahimong ipaubos sa usa ka commercial joint venture.
Matod niya, gipangutana sab sa petisyon kon adunay legal nga awtoridad ang Cebu City Government sa pagsulod sa usa ka kontrata nga naglangkob niining mga public property.
Laing isyu nga gipasaka sa mga petitioner mao kon ang Megawide Construction Corp., ang pribadong partner sa redevelopment project, adunay corporate authority ubos sa iyang Articles of Incorporation aron dili lamang magtukod sa proyekto kondili usab mopundo mag-operate, magkomisyon ug modumala niini sa taas nga panahon.
Gipangutana sab ni Lao kon nasunod ba sa siyudad ang mga pamaagi nga gikinahanglan ubos sa Cebu City’s Joint Venture Ordinance ug uban pang may kalabutan nga balaod sa dihang giaprobahan ang unsolicited proposal sa Megawide tali sa 2019 ug 2021.
Lakip sa ilang mga kabalaka ang paagi sa comparative challenge, ilabina kon makatarunganon ba ang 10 ka adlaw nga gihatag sa ubang posibleng proponents aron makasumiter og competitive proposal.
“The question is whether 10 days was sufficient for other proponents to evaluate the project and prepare a competitive proposal,” matod ni Lao.
Gihagit sab sa petisyon ang balido sa supplemental agreement nga gipirmahan niadtong 2022 ug gihangyo ang korte nga hukman kon ang JVA makadaot ba sa pinansyal nga interes sa city government. / CAV