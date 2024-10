Kaso sa dengue misaka pag-ayo

Hapit nadoble ang gidaghanon sa mga kaso sa dengue ning tuig 2024 kumpara sa niaging tuig, basi sa datus sa Department of Health (DOH).

Gikan niadtong Enero 1 hangtod Oktubre 4, 2024, niabot na sa 269,467 ka mga kaso sa dengue ang narekord sa DOH.

“Cases this year mark an 82 percent increase compared to the 147,678 cases recorded during the same period last year,” pamahayag sa DOH.

Hinuon, gibutyag sa DOH nga sa niaging pipila ka mga mga semana, ningkunhod na ang mga kaso sa dengue nga ilang natala.

Matod sa DOH, human sa petsa Septiyembre 1-14, niubos og 20 porsiyento ang mga kaso diin 25,986 ang mga narekord kumpara sa 32,649 nga narekord sa petsa Agusto 18-31.

“Changes in figures may still occur due to late reporting from certain areas,” matod sa DOH.

Giawhag sa health department ang publiko nga pada­yong magmatngon ug magpakabana batok sa dengue.

Matod ni Health Secretary Teodoro Herbosa, aron mapak­gang ang dengue, kinahanglang subayon ang 4S strategy.

Gitumbok ni Herbosa ang Self-protection measures such as using insect repellents and wearing long-sleeved clothing; Seeking early consultation when experiencing symptoms; and Support fogging or spraying in local hotspot areas." / HDT / SunStar Philippines