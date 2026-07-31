Kaso sa dengue sa Cebu City misobra sa 1,200; mga namatay miabot og 10

Nisaka sa kapin 1,000 ang nasakit og dengue ug niabot na sa 10 ang namatay sa Dakbayan sa Sugbo sugod Enero hangtod Hulyo 18, 2026.
Gitumbok ang pagsige og uwan ug pagdagsa sa mga lamok nga maoy hinungdan sa dengue.
Ang datos gikan sa City Epidemiology Surveillance and Statistics Unit (Cessu) sa City Health Department (CHD) nagpakita nga ang dakbayan naka-record og 1,228 ka kaso sa dengue ug 10 ang namatay sa maong monitoring period nga adunay case fatality rate nga 0.81 porsiyento.
Ang maong mga numero mas taas og 12.35 porsiyento kumpara sa 1,093 ka kaso ug tulo ka namatay nga natala sa parehas nga panahon niadtong 2025.
Bisan sa pagsaka, wala pa gideklarar sa CHD ang outbreak sa dengue.
Matod pa sa chairman sa health committee nga si Konsehal Dave Tumulak, ang sunodsunod nga uwan nakapundok sa tubig sa mga kanal ug agianan nga nasampungan sa basura.
Naghimo og stagnant nga tubig diin didto mosanay ang mga lamok nga nagdala og dengue.
Bisan ang kaso sa dengue sa Dakbayan sa Sugbo nagpabilin nga mas taas ikomparar sa miaging tuig, wala pa gihapon ideklarar nga usa kini ka outbreak.
Nagpakita ang report nga ang mga bata nga nag-edad og usa ka tuig hangtod 10 ang labing apektado nga grupo nga naglangkob og 498 ka kaso o 40.55 porsiyento sa tanang nataptan.
Ang mga lalaki naglangkob og 661 ka kaso, o 53.83 porsiyento.
Sa Morbidity Week 28 o Hulyo 12 hangtod 18, nag-record ang mga opisyal sa CHD og 17 ka bag-ong kaso sa dengue.
Bisan og mas ubos kini sa peak nga 78 ka kaso nga na-record niadtong Week 26, ang mga opisyal nag-ingon nga ang trend karong tuiga nagpabilin gihapon nga mas taas ikomparar sa miaging tuig.
Ang mga barangay nga adunay labing daghang natala nga kaso sa dengue mao ang Guadalupe (80), Basak San Nicolas (64), Lahug (57), Labangon (53), Tisa (48), Mambaling (44), Kalunasan (40), Punta Princesa (37), Pasil (36), ug ang Camputhaw, Duljo, Quiot, ug Talamban nga adunay tag 34 ka kaso matag usa.
Ang labing taas nga dengue incidence rate nga gihulagway pinaagi sa kaso matag 1,000 ka populasyon, natala sa San Nicolas Central (4.99), Pasil (4.07), Santo Niño (3.74), Sawang Calero (3.46), Ermita (3.23), Sirao (2.60), Carreta (2.42), Kamagayan (2.37), San Antonio (2.31), ug Sambag II (2.18). Matod sa CHD, ang 10 ka namatay tungod sa dengue nahitabo sa Morbidity Weeks 2, 4, 6, 9, 17 ug 23.
Upat ka namatay ang natala sa West health area sa siyudad, duha sa Sawang Calero, ug tagsa sa Duljo Fatima ug Tisa.
Tulo ang namatay sa East health area, diin tag-usa sa Ermita, Sambag 2, ug Suba.
Usa ka namatay ang natala sa Camputhaw sa Central health area, samtang ang Mabolo ug Pit-os nagrekord og tag-usa ka namatay sa North health area.
Ang mga namatay naglangkob sa mga pasyente nga nag-edad og tres hangtod 51 nga nadala sa Cebu City Medical Center, Vicente Sotto Memorial Medical Center, Cebu North General Hospital, Adventist Hospital-Cebu, St. Vincent General Hospital, ug VisayasMed.
Giawhag ni Tumulak ang mga residente nga iyabo ang mga nagpundong tubig sa palibot sa ilang mga balay, limpyohan ang mga kanal ug mga pundohanan sa tubig, mogamit og mosquito repellent, ug matulog sa sulod sa moskitero. Giawhag sab niya ang bisan kinsa nga nakasinati og hilanat o uban pang sintomas sa dengue nga magpakonsulta dayon sa labing duol nga health center o ospital imbes nga maghuwat nga mosamot pa ang ilang kahimtang. / CAV