Kaso sa dengue sa Cebu Province miabot sa 3,759, 21 ang patay

Nikabat na sa 3,759 ang mga kaso sa dengue sa Cebu Province, lakip ang 21 ka namatay hangtod Septiyembre 2026.
Kini nagpakita og dakong pagsaka komparar sa mokabat sa 2,000 ka kaso nga natala sa Septiyembre 2025.
Bisan pa sa dakong pagsaka sa year-to-date nga mga kaso, giklaro ni Provincial Health Officer Sheila Faciol nga wala pa malapas sa kasamtangang mga numero ang opisyal nga threshold aron ideklarar nga adunay outbreak sa tibuok probinsiya.
“Dili man hinuon siya, so far, based sa atong threshold, wala pa man hinuon ta maka-reach sa outbreak level. Controlled pa man atong dengue cases, although standard gyud ni basta magsige og uwan-uwan, mosaka gyud ang atong cases,” matod ni Faciol.
Base sa surveillance reports, adunay pipila ka local government units (LGUs) nga kanunay nakarekord og taas nga mga kaso atol sa Agusto hangtod Septiyembre.
Nag-una ang Medellin sa listahan niadtong Agusto nga adunay 240 ka kaso, lakip ang usa ka namatay. Gisundan kini sa Talisay City nga adunay 214 ka kaso, ug Toledo City nga adunay 161 ka kaso diin adunay usa usab ka namatay. Nakarekord ang Dalaguete og 93 ka kaso, samtang ang Minglanilla adunay 84 ka kaso ug usa ka namatay.
Nakompleto sa top 10 nga mga LGU alang sa Agusto ang Cordova nga adunay 67 ka kaso, Consolacion nga adunay 64, Liloan nga adunay 51, samtang ang Argao ug Danao City parehong nakarekord og 50 ka kaso.
Alang sa datos sa Septiyembre, nanguna ang Talisay City sa monthly list nga adunay 72 ka kaso, gisundan sa Medellin nga adunay 60, ug Toledo City nga adunay 38.
Nakarekord ang Dalaguete og 30 ka kaso, Minglanilla og 21, ug Argao og 19.
Ang Cordova ug Liloan parehong nakarekord og 16 ka kaso, gisundan sa Danao City nga adunay 14, samtang ang Daanbantayan mikompleto sa top 10 nga adunay 13 ka kaso.
Gipahinumdoman ni Faciol ang publiko nga importante ang sayong pagkonsulta sa doktor aron malikayan ang grabeng komplikasyon o dugang nga pagkamatay.
“Ang atong primary concern gyud is early consultation. Kon naa na gani gihilantan nga sakop sa pamilya, ipatan-aw dayon nato sa pinakaduol nga health center o ospital aron matagaan dayon og saktong atensiyon ug dili na modako ang komplikasyon,” matod ni Faciol.
Giseguro sa Provincial Health Office (PHO) nga ang tanang provincial ug district hospitals sa tibuok Cebu adunay 24/7 nga laboratory operations, activated dengue fast lanes, ug igo nga diagnostic kits ug suplay sa IV fluids aron matubag dayon ang panginahanglan sa mga pasyenteng moabot. / CDF