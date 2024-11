Kaso sa dengue sa nasod miabot na sa 314,785

Nakatala na ang nasod og 314,785 ka kompirmado nga kaso sa dengue gikan Enero 1 hangtod Oktubre 26 ning tuiga base sa datos sa Department of Health (DOH).

Sa pamahayag sa ahensiya niadtong Huwebes, Nobiyemre 7, ang DOH mibutyag usab nga mikunhod ang fatality rate o kining gidaghanon sa mga nangamatay tungod sa maong sakit.

Base sa taho sa DOH mikunhod ngadto sa 0.26 percent ang fatality rate sa maong mga petsa itandi sa susamang petsa niadtong 2023 nga anaa sa 0.34 percent.

“This is likely attributed to better health-seeking practices and improved healthcare delivery,” matod sa DOH.

Matod usab sa ahensya nga anaa’y walo ka porsyento nga pagkunhod sa natala nga mga kaso tali Septiyembre 29 ug Oktubre 12, 2024.

Sa susamang mga petsa, natala ang 21,097 ka mga bag-ong kaso itandi sa 23,032 ka mga kaso sa nakalabay nga duha ka mga semana (Septiyembre 15 ngadto sa 28).

Apan gitug-an sa ahensiya nga bisan og nikunhod ang kinatibuk-an nga mga kaso lukop nasod, anaa’y pipila ka mga rehiyon nga miasaka ang mga kaso.

Sa National Capital Region misaka ang kaso gikan 2,765 ngadto sa 3,002; Central Luzon gikan sa 2,219 ngadto sa 2,351; ug Calabarzon gikan 2,907 ngadto sa 3,513.

Ang panahon sa ting-uwan mao ang nakita nga rason sa DOH nga misaka ang mga kaso sa mga rehiyon tungod usa sa pagkadaghan sa posible nga breeding grounds sa mga lamok pinaagi ang mga nagpundok nga tubig.

“The DOH assures the public that hospitals are well-prepared to manage cases effectively. This is in addition to the conduct of hospital orientations on Dengue Clinical Practice Guidelines to ensure hospitals and staff are well-equipped,” matod sa health department.

Sumala ni DOH Secretary Teodoro J. Herbosa nga bisan og mubo ang kaso sa mga patay apan kinahanglan nga dili mokampante ang publiko hilabi na karon nga ting-uwan pa.

“Ang ugnayan ng DOH at mga lokal na pamahalaan ay mahalaga para masigurong napananatili sa mga komunidad ang mga paraan para mapuksa ang dengue,” matod ni Herbosa.

Giawhag usab ang mga indibidwal nga nakasinati og taas nga hilanat, grabeng labad sa ulod, sakit sa tiyan, katulkatol sa panit, ug pagsuka, nga mobisita dayon sa labing duol nga tambalanan aron magpatambal./ JGS