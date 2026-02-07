Kaso sa dengue sa nasod, miubos

Ang Department of Health (DOH) niadtong Sabado, Pebrero 7, 2026, nitaho og pag-ubos sa mga kaso sa dengue itandi sa niaging tuig.
Sa panahon gikan sa Enero 1 hangtod 24, 2026, ang DOH nagkanayon nga adunay kinatibuk-ang 7,471 ka kaso sa dengue nga natala sa tibuok nasod.
“This is 71 percent lower than the 25,652 dengue cases recorded during the same period in 2025,” matod sa DOH.
Gituohan sa departamento nga ang pag-ubos sa mga kaso tungod sa kaepektibo sa ilang kampanya nga “Alas Kwatro Kontra Mosquito.”
“The DOH considers the intensified campaign of turning over, emptying, drying, and covering water containers an effective method,” matod sa ahensiya.
Niingon ang DOH nga kinahanglan’g magpadayon ang publiko sa ilang pagka-mabinantayon batok sa mga lamok nga nagdala og dengue.
Kinahanglan nilang pahimuslan ang mga higayon nga walay uwan aron manglimpyo sa palibot ug limpyuhan ug tabunan ang mga sudlanan sa tubig.
Gitambagan usab ang publiko sa paglimpyo sa mga dapit diin magpundo ang tubig, sama sa mga agianan sa tubig (drains), gutters, barado nga mga kanal, ug mga imburnal nga mahimong itloganan sa lamok nga Aedes aegypti. /Anton Banal