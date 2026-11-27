Giklaro sa Department of Health (DOH) Central Visayas Center for Health Development ngadto sa publiko nga di angayan modiklarar og dengue outbreak sa Sugbo.
Matod sa DOH ,aduna pay igo’ng kapasidad ang health system sa Probinsya sa Sugbo, pag-atiman sa mga kaso sa dengue.
Matod ni Gobernador Pamela Baricuatro ug sa sakop sa Provincial Health Office (PHO) , gibantayan ang kasamtangang sitwasyon sa dengue sa lalawigan ug ang kapasidad niini sa paghatag og medikal nga atensyon ug pag-atiman sa mga pasyente sa mga hospital.
Matod ni Baricuatro, ang pagpakigbatok sa dengue nagkinahanglan og hiniusang lakang ug pag-tinabangay tali sa health sector, mga komunidad, ug mga local government units (LGUs).
Sa samang higayon, gipresentar usab ni Dr. Ronald Jarvik Buscato, pangulo sa DOH Central Visayas Communicable Diseases Section, ang datos sa dengue sa rehiyon ug gihisgutan ang padayon nga suporta ug koordinasyon sa ahensya uban sa kagamhanan sa probinsya alang sa mga health interventions.
Gipasabot ni Buscato nga walay dinaliang rason aron magdeklarar og dengue outbreak tungod sa padayon nga paglihok sa Kapitolyo sa pagpalit og mga medical supplies, ug pag-hapsay sa pag-atiman sa mga pasyente.
Tungod niini, hugot nga nanawagan ang DOH ug ang kagamhanan sa probinsya ngadto sa mga residente nga batasanon ang 4Ts (Taob, Taktak, Tuyo, ug Takip) aron dilil kini itlogan sa mga lamok nga Aedes Aegypti nga nagdala sa sakit nga dengue.
Giawhag usab nila ang tanang mga lokalidad nga mas pahugtan pa ang ilang mga lakang sa paglikay ug pagkontrolar sa dengue aron mapugngan ang pagkatap sa maong sakit. /