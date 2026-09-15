Kaso sa dengue sa Sugbo kontrolado pa

Wala gikonsiderar sa Cebu Provincial Health Office (CPHO) ang pagdeklarar og dengue outbreak.
Kini taliwa sa gidaghanon sa nangasakit og dengue sa buwan sa Septiyembre nga moabot sa 3,700 ka mga indibidwal ang natakbuyan sa maong sakit ug 21 ang namatay.
Matod ni Dr. Sheila Faciol, pangulo sa CPHO nga andam ang mga tambalanan sa probinsiya kon mopadayon sa pagsaka ang kaso sa dengue sa lalawigan.
"Our dengue cases are still controlled," matod ni Faciol sa Septiyembre 14, 2026.
Nalakip na niini ang pagbaton og fast lane ug ang pagseguro nga makapakonsulta ang mga pasyente nga nakasinati sa simtomas sa sakit.
Subay niini, gipahinumdoman sa Kapitolyo ang katawhan nga kanunayon ang pagpanglimpyo sa palibot ug iyabo ang pundohanan sa tubig aron wa'y kalumloman ang mga lamok nga nagdala og dengue virus. / ANV