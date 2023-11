Kaso sa drugas nag-una sa mga CICL sa Mandaue

Pagkalambigit sa drugas maoy nag-unang problema nga giatubang sa mga bata sa dakbayan sa Mandaue.

Kini subay sa Nobiyembre 2023 nga datus sa Mandaue City Social Welfare Services (CSWS) bahin sa children in conflict with the law (CICL).

Sa listahan, ang mga kaso sa juvenile sa paglapas sa section 5 ug 11 sa Republic Act (RA) 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 maoy adunay labing taas nga numero nga adunay 26 ka mga kaso.

Gisundan kini sa pagpangawat nga adunay 14, pagpanglugos ug alarma ug eskandalo nga adunay 4, illegal possession of deadly weapon, robbery, gang-related ug paglapas sa Presidential Decree 1602 (illegal gambling).

Ug kalapasan sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga dunay tulo ug vehicular incidents, sexual and physical abuse, ug frustrated murder nga duha.

Si Maria Rasel Beronga, CSWS child and youth focal person, niingon sa Lunes, Nobiyembre 27, nga usa ka rason niini mao ang moderno nga family dynamics nga adunay doble nga kita, nga nagbilin sa mga bata nga wala maatiman.

Matod ni Beronga nga nagpadayon sila sa pagpahigayon og mga kampanya sa Information, Education, and Communication ug nakig-alayon sa cause-oriented groups aron sa pag-edukar sa mga bata ug pagtabang kanila sa paglikay sa ilegal nga kalihukan.

Niadtong Lunes, ang Local Council for the Protection of Children sa Mandaue City nipahigayon og duha ka adlaw nga Children’s Summit uban sa World Vision, Department of Education (DepEd), CSWS, ug uban pang youth cause-oriented groups ug foundations sa Dohera Hotel sa Barangay Cambaro .

Ang summit nagsentro sa pag-edukar sa mga bata sa ilang upat ka mga nag-unang katungod--katungod sa pagpabiling buhi ug pagsuporta sa mga batakang panginahanglan, pagpalambo ug pagpalambo sa kahanas ug talento, proteksyon, ug partisipasyon sa komunidad.

Ang ubang mga isyo nga gihisgutan naglakip sa bullying, diskriminasyon (status ug pagkabaldado), kakulang sa pagsalig sa mga bata, ug kakulang sa suporta sa pamilya, ug uban pa.

Ang summit motapos karon, Martes, Nobiyembre 28.

Gipasabot ni Beronga nga ang mga resulta sa diskusyon kinahanglanon sa Kagamhanan sa Dakbayan aron paghimo og mga lakang ug regulasyon mahitungod sa kaayuhan ug proteksyon sa kabatan-unan sa Mandaue.