Kaso sa gidiling drugas sa Bohol sa 2 ka buwan

Sulod lang sa duha ka buwan, nakasakmit ang Bohol Police Provincial Office (BPPO) og 11.3 ka kilo sa gituohang shabu nga dunay standard price nga P77.1 mil­yunes.

Sa data nga gipahibawo sa kapulisan sa Bohol, nasayran ang labing daghang supply sa illegal nga drugas nga ilang nasakmit naa sa Pebrero 2024 diin nakakuha silag kapin sa 10,000 gramos, samtang ka­pin sa 1,200 sa buwan sa Enero.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, information officer sa BPPO, ang supply sa illegal nga drugas nga naabot sa ilang probinsya gikan gawas sa ilang lalawigan ilabi na nga usa ka isla ang Bohol.

Nasentro sa Pilipinas ang Bohol nga dunay 36 ka mga lungsod nga naa sa coastal area nga nag-atubang sa Mindanao, Leyte ug Cebu lakip na ang Negros.

Gituohan nga dinhi giagi ang supply sa illegal nga drugas sanglit sa ilang gihimo nga monitoring, walay shabu laboratory ang lalawigan ug pulos gipasulod ang kontrabando gikan sa Luzon ug Mindanao.

Iyang gibutyag nga ang mosulod sa Bohol kinilo nga shabu nga gipanghatod sa ilang mga bodegero nga mao usab ang moapud-apod niini sa ilang mga drug player.

Apan bisan pa man niini, giklaro ni Nuez nga ang kapulisan wala molugak sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas nga tungod niini daghan sila og masakmit ug madakpan nga drug personalities.

Gani, ang ilang gihimo karon dili lang ang pagpanakop sa supply nga maoy programa sa Philippine National Police ug sa Department of Interior and Local Government, lakip na niini ang demand reduction.

Kaabag nila ang Department of Health kun DOH ug ang Center for Drug Education and Counseling nga gidumala sa provincial government sa Bohol sa pagpangulo ni Governor Erico Aristotle Aumentado.

Duna silay programa sama sa symposium ug pag-edukar sa mga tinun-an ug mga ba­tan-on unsay kadaot mugna sa paggamit sa illegal nga drugas.

MIGARA

Si Governor Erico Aristo­tle Aumentado sa iyang bahin, miangkon nga migara ang illegal nga drugas sa ilang probinsya human sa termino ni Presi­dent Rodrigo Duterte. / AYB