Kaso sa HIV misaka, kapin 5K sulod lang sa Q3 sa 2025

Gi-report sa Department of Health (DOH) niadtong Miyerkules, Nobiyembre 27, 2025, nga kapin sa 5,500 ka bag-ong kaso sa human immunodeficiency virus (HIV) gikan Hulyo hangtod Septiyembre 2025.
Base sa 3rd Quarter HIV and Aids Surveillance of the Philippines report, ang DOH nakarekord og 5,583 ka bag-ong kaso sa HIV sa panahon sa Hulyo hangtod Septiyembre 2025, diin 2,176 niini nahitabo sa Hulyo, 1,608 sa Agusto, ug 1,799 sa Septiyembre 2025.
Ang labing bag-o nga datos nagpakita nga mo-average og 61 ka indibidwal ang na-diagnose og HIV kada adlaw su-god sa ikatulo nga quarter sa 2025.
Ang departamento sa panglawas nagkanayon nga ang average nga adlaw-adlaw nga gidaghanon sa bag-ong gitaho nga mga kaso sa HIV, nisaka gikan sa 50 sa susamang panahon sa miaging tuig.
Gitumbok sa DOH nga lima ka rehiyon ang nakatampo sa 61 porsiyento, o 3,408, sa kinatibuk-ang kaso nga gitaho gikan sa Hulyo ug Septiyembre 2025.
Kini naglakip sa National Capital Region (NCR), Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, ug Davao Region.
Ang departamento sa panglawas nangangkon sa pagsaka sa datos tungod sa gipalambo nga HIV testing sa nasod.
“Expanded testing strategies yielded a wider coverage for diagnosis, thus capturing more cases in the country,” matod DOH. / Anton Banal /SunStar Philippines